Ieșenii rămân, de luni, fără apă caldă

* 21.269 apartamente, 171 agenţi economici și 138 de instituţii publice rămân, de luni, pentru două săptămâni, fără apă caldă, din pricina unor lucrări la rețea * în ultimii șase ani, sistemul de termoficare urbană a mai fost oprit doar în cursul lunii august 2022

Începând de luni, timp de o săptămână, furnizarea apei calde în municipiul Iași va fi sistată ca urmare a lucrărilor executate la sistemul de termoficare pentru prevenirea apariției unor avarii în sezonului de încălzire 2023/2024. „În ultimul sezon de încălzire, SC Termo-Service SA a constatat pe circuitele din CET 1 Tudor Vladimirescu câteva puncte slabe (fisuri în conducte și vane blocate), probleme care dacă nu sunt remediate riscă să producă oprirea sistemului de termoficare în plin sezon de încălzire, când și reparațiile ar dura mai mult. Ca urmare, în perioada 26 – 30 august vor fi făcute, în paralel, 24 de intervenții de reparație, din care 20 la CET 1 Tudor Vladimirescu și 4 la rețelele primare (magistralele de apă fierbinte 1, 2 și 4)”, au anunțat reprezentanții Primăriei.

Circuitul de termoficare urbană din incinta centralei din zona Tudor Vladimirescu a fost pus în funcțiune în anul 1964 și a beneficiat până acum de numeroase investiții în modernizare atât cu fonduri locale, cât și naționale și mai ales europene.

Din anul 2018 până în prezent, sistemul de termoficare urbană a mai fost oprit doar în cursul lunii august 2022, când au fost făcute intervenții similare pentru remedierea problemelor apărute.

În prezent, la sistemul centralizat de termoficare din municipiul Iași sunt branşate 21.269 apartamente, 171 agenţi economici și 138 de instituţii publice, din care 81 instituții de învățământ cu 145 clădiri aferente și 10 spitale cu 27 de clădiri aferente. Elena MUNTEAN