Iertat de nevastă, un ieşean a scăpat şi de dosarul penal

În urmă cu două săptămâni, Marian G., un tânăr dintr-o comună de lângă Iaşi, a venit cam beat acasă, soacră-sa a început să-l ocărască, el s-a enervat şi a încercat s-o lovească. N-a reuşit, deoarece între el şi bătrână s-a interpus soţia, Carmen, cea care a încasat, total nevinovată, câţiva pumni în plină figură. După care a fost strânsă de gât.

Speriată de gândul unui deznodământ tragic pentru fiica ei, soacra lui Marian a sunat la 112, poliţiştii au venit imediat, l-au imobilizat pe bărbat şi au întopcmit procesul verbal pe baza căruia s-a întocmit dosarul penal pentru „violenţă în familie”.

Sfătuită atât de mamă, cât şi de poliţişti, Carmen a mers la Judecătorie, solicitând emiterea unui ordin de protecţie împotriva soţului, act prin care să se dispună evacuarea acestuia din locuinţa comună pentru următoarele 12 luni şi interzicerea oricărui contact cu familia. Reclamanta a câştigat fără probleme şi, pe latură penală, ancheta mergea ca pe roate. Totul se îndrepta spre o condamnare a lui Marian.

Însă Carmen n-a rezistat prea mult fără soţul ei, l-a iertat, şi-a retras plângerea depusă la Parchet şi a solicitat Judecătoriei Iaşi să renunţe la restricţiile impuse prin ordinul de protecţie.Magistraţii n-au avut încotro, i-au acceptat demersul, pentru că aşa spune legea, deocamdată Marian ascăpat de belele. Claudiu CONSTANTIN