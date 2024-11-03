Imagini de groază pe un drum din Vaslui. Un camion plin cu lemne a luat foc și a ars ca o torță

Un camion încărcat cu lemne și balast a luat foc pe DN 24, între Solești și Miclești. Șoferul a scăpat nevătămat, dar camionul a ars aproape în totalitate, în ciuda intervenției rapide a pompierilor, care au reușit să stingă flăcările în zece minute.

Incidentul s-a produs în timp ce vehiculul era în mișcare, iar șoferul a simțit un miros puternic de fum. Acesta a reușit să iasă la timp din cabina camionului și să se salveze.

„Pompierii militari vasluieni au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autocamion. La intervenție a participat și un echipaj SAJ Vaslui, însă nu au fost înregistrate victime”, au declarat reprezentanții ISU Vaslui. În ciuda intervenției rapide, camionul a ars aproape complet.

La sosirea echipajelor de intervenție, flăcările se manifestau prin ardere generalizată, iar pompierii au reușit să lichideze incendiul în doar zece minute. Conform ISU, aproximativ 80% din vehicul a fost distrus, iar din încărcătura de lemne și balast a mai rămas foarte puțin.

„Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit electric”, au mai precizat pompierii.