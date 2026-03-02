Impact violent la Ruginoasa Trei oameni scoși dintre fiarele contorsionate

* un bărbat de 72 de ani, în timp ce conducea autoturismul din direcția orașului Târgu Frumos către municipiul Pașcani, a pierdut controlul volanului, a pătruns pe sens opus, intrând în coliziune cu un autoturism condus de o femeie, de 50 de ani * în urma accidentului, trei persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale * conducătorii auto nu au putut fi testați cu aparatul alcooltest, fiindu-le recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei

Momente de groază s-au derulat de dimineață în comuna Ruginoasa, unde liniștea unei zile obișnuite a fost spulberată de un accident rutier violent, soldat cu victime încarcerate și o intervenție contracronometru a salvatorilor. Scenele au fost dramatice: două autoturisme transformate în mormane de metal, sirene răsunând pe ulițele satului și echipaje de intervenție luptând secundă de secundă pentru viața celor prinși între fiare.

Pompierii militari din cadrul Secția de Pompieri Pașcani au fost alertați imediat după producerea coliziunii și au ajuns rapid la locul tragediei, unde au descoperit trei persoane rămase captive în autoturismele grav avariate. Deși conștiente, victimele se aflau într-o situație extrem de periculoasă, fiecare mișcare putând agrava rănile suferite.

Intervenția a fost una complexă și tensionată. Salvatorii au mobilizat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor calificat și două ambulanțe ale Serviciul de Ambulanță Județean Iași, pregătite să intervină imediat ce victimele urmau să fie eliberate.

În timp ce pompierii au asigurat zona pentru prevenirea unui incendiu — risc major în astfel de accidente — alte echipaje au stabilizat autoturismele distruse și au început operațiunea dificilă de descarcerare. Cu echipamente speciale, salvatorii au tăiat elementele deformate ale caroseriei pentru a crea spațiu și a extrage victimele fără a le pune viața în pericol.

După minute tensionate, toate cele trei persoane au fost scoase dintre fiare în stare de conștiență, evaluate medical chiar la locul accidentului și predate echipajelor medicale. Ulterior, acestea au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate.

„La faţa locului, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat, de 72 de ani, în timp ce conducea autoturismul din direcția orașului Târgu Frumos către municipiul Pașcani ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, moment în care ar fi pătruns pe sens opus, intrând în coliziune cu un alt autoturism condus de o femeie, de 50 de ani. În urma accidentului, trei persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Conducătorii auto nu au putut fi testați cu aparatul alcooltest, fiindu-le recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Iași.

Accidentul readuce în prim-plan pericolul permanent de pe șoselele județului, unde o clipă de neatenție poate transforma un drum obișnuit într-un coșmar. Ancheta autorităților urmează să stabilească exact circumstanțele producerii impactului, însă imaginile intervenției rămân o dovadă clară a fragilității dintre normalitate și tragedie. Lucian STATE