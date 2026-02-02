Galerie Foto3

În 2026, se schimbă regulile în traficul din Iași! Vor apărea noi benzi unice și o nouă bandă de circulație în zona Păcurari

În anul 2026, se vor schimba regulile în traficul din Iași. Licitația privind extinderea cu o bandă pe toată lungimea aleii Sadoveanu, de la Agronomie până la ieșirea spre Breazu, va fi lansată. În zonă va fi implementată o bandă unică pentru circulația mijloacelor de transport în comun. La fel, o bandă unică, din Nicolina spre CUG, ar putea fi extinsă până la Blocuri Ciurea. Totodată, în zona Păcurari, va fi amenajată o nouă bandă de circulație pentru autoturisme.

În anul 2026, se schimbă regulile în traficul din Iași! Benzi unice pentru circulația mijloacelor de transport în comun Localnicii din comuna Rediu care folosesc transportul metropolitan au solicitat administrației publice locale suplimentarea cu o bandă de în comun din zona Agronomie spre Breazu. „Am avut o întâlnire cu cetățenii comunei Rediu, pe data de 26 ianuarie 2026, tot pe probleme de transport. Mi-au solicitat să avem în vedere dacă am putea, pe raza UAT Iași, intrarea către Agronomie, să ne gândim la un proiect prin care să mai reducem din trotuare. Ideea este să obținem o bandă unică de transport măcar pe un sens – sensul de intrare către Iași – și să fie acea bandă dedicată doar mijloacelor de transport. Noi, acolo, avem și autobuzul 36, care și el circulă greu. Avem proiecte ambițioase, imobiliare, în zonă și știm cât de mult se construiește în zona Copou, și sunt deservite deficitar", a declarat Eduard Boz, consilier local PNL și director executiv la Asociația Metropolitană de Transport Public Iași. Totodată, alesul local a solicitat primarului Mihai Chirica unice de transport în comun din zona Nicolina – CUG spre Blocuri Ciurea.

„În același timp cu extinderea drumului județean, cel din zona CUG până la șoseaua de centură, extinderea la patru benzi, Asociația a transmis un punct de vedere către Consiliul Județean și noi apreciem că banda unică din zona Nicolina – CUG ar trebui să fie continuată măcar până la Blocuri Ciurea. Invităm și Primăria Iași, dacă apreciază că acest lucru este util, să facă un asemenea demers, pentru că altfel acea extindere va fi imediat ocupată de locuitorii din zonă. Și, tot pe infrastructură stradală, trebuie neapărat, în parteneriat cu comuna Ciurea, să ne ocupăm puțin de strada Hlincea și continuarea ei cu o tramă stradală suficientă, astfel încât să putem să intrăm cu un autobuz și pe zona Hlincea. Și, de ce nu, pe strada Grigore T. Popa; se poate să o avem în vedere, să reactualizăm indicatorii tehnico-economici, astfel încât strada să poată să fie deservită de transport în comun”, a mai spus Eduard Boz.

Licitația pentru extinderea cu o bandă de circulație din Agronomie va fi lansată în 2026

Edilul Iașului, Mihai Chirica, a anunțat că, în ceea ce privește extinderea cu o bandă de circulație din zona Agronomie, licitația va fi lansată anul acesta.

„Referitor la Rediu, noi avem proiectul de extindere la o bandă și o să îi dăm drumul la licitație în acest an. Toată aleea Sadoveanu, de la Agronomie, este propusă cu extindere, cu o bandă, până la ieșirea spre Breazu", a spus primarul Iașului, Mihai Chirica.

În ceea ce privește extinderea benzii unice spre Blocuri Ciurea, Mihai Chirica a declarat că, în zonă, proiectul este al Consiliului Județean Iași.

„Pe partea de extindere Ciurea, acolo este în jurisdicția Consiliului Județean Iași. Le-am dat toate avizele, inclusiv suprafețele de teren, care au trecut și prin Consiliul Local, urmând ca domniile lor să se ocupe de extindere”, a specificat primarul Iașului.

Însă, primăria va implementa un proiect de infrastructură privind traversarea de la fosta Fabrică de Cărămizi și legătura cu Poitiers.

„Noi ne-am preluat sarcina cu legătura pe partea cealaltă a râului Nicolina, traversarea de la fosta Fabrică de Cărămizi și legătura cu Poitiers, care ne-o luăm noi în sarcină, și proiectul este deja adus înspre recepție și o să-l propunem în finanțare pentru anul 2026. Urmând ca, la Grigore T. Popa și celelalte străzi, să vedem cum e de făcut, astfel încât demararea unui program de investiții să ducă și la eficiența investițiilor din perspectiva noastră. Nu numai să ai asfalt la poartă, trebuie să-l faci și circulabil drumul respectiv și o să reabordăm un pic tot programul de investiții pe străzile care sunt sugrumate datorită proprietăților ce ies agresiv în partea de circulație. O să încercăm să găsim o soluție. Unde se poate, vom asfalta; unde nu se poate, cu părere de rău, o să îi lăsăm pe proprietari să își rezolve problema dacă nu găsesc înțelegere cu autoritatea publică care vrea să îi ajute”, a mai spus Mihai Chirica.

O nouă bandă de circulație rutieră va fi amenajată în zona Păcurari

Viceprimarul Daniel Juravle a anunțat că, în perioada următoare, va fi amenajată o nouă bandă de circulație pentru autoturisme. Mai exact, strada de la ieșirea din Păcurari (șoseaua Păcurari) spre Rediu va fi lărgită prin micșorarea trotuarului din zona magazinului Profi. Astfel, șoferii care vin din Rediu înspre Păcurari vor avea bandă unică de viraj la dreapta spre Valea Lupului.

„Am purtat niște discuții cu primarul din Rediu și cu primarul din Valea Lupului. Ieșirea din Rediu înspre Păcurari – și-ar dori ambii primari să putem să o sistematizăm, să o lărgim puțin acolo, să tăiem din trotuarul din față de la Profi. Cred că e o chestiune care nici nu costă foarte mulți bani și ar putea să fie făcută destul de repede, astfel încât cei care coboară din Rediu sau vin de pe strada Soarelui și ajung în Rediu și vor să facă dreapta spre Ideo, spre Era, să poată să aibă o bandă dedicată. Am discutat cu ei. Cred că în perioada următoare ne putem și apuca de ea. Deci ar putea fi o soluție rapidă de descongestionare a traficului în zonă”, a spus viceprimarul Daniel Juravle.

Totodată, Mihai Chirica a punctat faptul că trebuie favorizat transportul public și, automat, descurajați oamenii care folosesc autoturismele.

„Aici problema este exact ca în povestea dintre ou și găină. Descongestionarea traficului trebuie văzută din două situații. Cu cât îi decongestionăm pe ei mai repede de acasă de la ei, îi omorâm pe ieșenii de acasă de la noi. Eu de asta sunt foarte atent când iau o decizie de felul acesta. Dacă tranzitează și îl văd ieșind din municipiu și se duce spre un drum național, e una; dacă îl văd că el, de acolo, ucide fiecare intrare în școală, grădiniță, este total altceva. Mobilitatea este un factor de progres și trebuie să o acceptăm, dar eu aș opta exact pe ce a spus și domnul viceprimar și domnul Boz. Deci lărgim cât putem, dar favorizăm transportul public", a adăugat primarul Iașului.

În acest context, în anul 2026 se schimbă regulile de circulație în traficul din Iași. Vor apărea noi benzi unice pentru transportul în comun, dar și o bandă pentru autoturisme.