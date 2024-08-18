Înșelăciune la pachet - Un livrator de mâncare din Suceava a fost păcălit grav

Un bărbat care lucrează ca livrator în municipiul Suceava a fost înşelat cu peste 700 de lei de către un aşa-zis client care a plasat o comandă de mâncare cu livrare la domiciliu. Livratorul a fost contactat telefonic de către aşa-zisul client care i-a cerut să intre într-un magazin să îi cumpere ţigări, dar şi să depună bani la un aparat de tip self pay, promiţând că îi dă banii când primeşte mâncarea. Ulterior, aşa-zisul client nu a mai putut fi contactat.

Cercetările în acest caz au început după ce un sucevean în vârstă de 27 de ani a reclamat la Poliţia municipiului Suceava că a fost înşelat de către o persoană necunoscută.

În urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit că reclamantul lucrează ca livrator la o unitate economică din municipiul Suceava.

”În jurul orei 15.45, în timp ce bărbatul se deplasa spre str. Aleea Dumbrăvii, pentru a livra o comandă, a fost apelat de către aşa-zisul client, care l-a rugat ca în drum spre destinaţie să oprească la un magazin, pentru a-i cumpăra şi un pachet de ţigări. Odată ajuns la magazin, livratorul l-a sunat pe client, împrejurări în care acesta l-a rugat să depună şi suma de 720 lei la un aparat de tip Self-Pay, aflat în magazin cu promisiunea că îi va returna suma de bani când va primi mâncarea”, transmit oficialii Poliţiei Suceava.

După ce livratorul a încărcat în contul indicat de aşa-zisul client suma de 720 lei, aceasta din urmă nu a mai răspuns la telefon.

Poliţiştii fac acum cercetări pentru identificarea bărbatului, în cadrul unui dosar penal deschis pentru înşelăciune.