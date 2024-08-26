În fiecare an, foarte mulți ieșeni ajung în stare gravă la spital din cauza ciupercilor

* „Efectele toxice cele mai grave apar după consumul de ciuperci necomestibile, dar uneori și ciupercile comestibile crescute pe un sol impregnat de substanțe toxice pot avea efecte nocive dar și de modul de conservare și preparare și cantitatea ingerată”, a precizat medical ieșean Tudor Ciuhodaru

Urmează perioada în care în preajma pădurilor din Iași pot fi observați foarte mulți comercianți care pun spre vânzare ciuperci culese din pădure. Astfel, medicii ieșeni sunt deja în alertă și trag un semnal de alarmă în rândul populației, explicând de ce aceste alimente pot reprezenta un real pericol pentru sănătate.

Conform doctorilor, o eventuală intoxicație ar putea fi chiar mortală, dacă nu se intervine la timp. Astfel, ieșenii sunt sfătuiți să fie foarte atenți și să achiziționeze astfel de produse doar de la comercianți autorizați, pentru a evita eventualele probleme de sănătate. ,,Atenție, intoxicația cu ciuperci poate fi mortală. Nu vă jucați cu așa ceva. Mulți pacienți ajung la urgențe în fiecare an din această cauză, după ce au mâncat ciuperci culese din pădure sau comercializate pe trotuar, fără aviz fitosanitar. Numărul și gravitatea acestor intoxicații cresc în această perioadă. Lipsa unui minim de măsuri de precauție face ca tot mai mulți copii să ajungă la urgențe în stare critică, iar riscul instalării de efecte nocive după consumul de ciuperci depinde de specia de ciupercă. Efectele toxice cele mai grave apar după consumul de ciuperci necomestibile, dar uneori și ciupercile comestibile crescute pe un sol impregnat de substanțe toxice pot avea efecte nocive dar și de modul de conservare și preparare și cantitatea ingerată”, a precizat medical ieșean Tudor Ciuhodaru.

Care sunt simptomele date de intoxicația cu ciuperci

Conform cadrelor medicale, există mai multe simptome la care trebuie să fim atenți în cazul în care considerăm că ne confruntăm cu o intoxicație din cauza ciupercilor consumate. Totodată, specialiștii susțin că metodele de identificare a ciupercilor toxice nu sunt întotdeauna eficiente. Astfel, cunoscătorii nu au nicio șansă să identifice ciupercile toxice prin introducerea unui ban sau ligurițe de argint sau a usturoiului și a cepei în vasul în care sunt preparate ciupercile. Eventualele modificări de culoare ale acestora sunt datorate unei enzime ce poate da aceeași reacție la orice ciupercă. ,,Simptomele intoxicației sunt nespecifice. Ne putem gândi la intoxicația cu ciuperci atunci când apar stări de greață, vomă, creșterea ritmului respirației, transpirație, salivație abundentă, amețeli, slăbiciune, tulburări de vedere, îngustarea pupilelor, dureri abdominale, diaree. Ele devin sugestive doar în contextul evidențierii în antecedente (2-15 ore) a consumului de ciuperci sau atunci când apar la mai mulți consumatori ai aceluiași prânz de ciuperci. Gravitatea intoxicatiei depinde de specia de ciupercă și reactivitatea individuală. Copiii și cei cu patologie asociată hepato-renală au o susceptibilitate crescută și pot dezvolta rapid o simptomatologie zgomotoasă. La acești pacienți sunt adesea formele clinice grave cu evoluție spre comă hepatică, de multe ori cu sfârșit letal”, adaugă medicul ieșean. Cristian ANDREI