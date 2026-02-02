În Iași, achiziția unei garsoniere înseamnă echivalentul a 5,5 salarii medii anuale

* în marile orașe, chiria devine o taxă pe supraviețuire - în București și Brașov, 40% din salariul mediu se duce pe chiria unei garsoniere * Iașul nu e departe: 34–36% din venit, lună de lună * pentru a cumpăra o locuință de lux, ai nevoie de minimum 40.000 de lei net lunar

Piața imobiliară din România fierbe, iar cifrele scoase la iveală de una dintre cele mai mari platforme imobiliare din țară arată un adevăr care lovește direct în buzunarul românilor: locuința nu mai este un drept, ci un test de supraviețuire financiară. Analizele și sondajele recente conturează o Românie în care apartamentele se vând rapid, dar cu sacrificii, chiriile mușcă din salarii, iar luxul a devenit un club exclusivist pentru venituri astronomice.

În 2025, românii cumpără repede, dar greu. 58% dintre cei care au achiziționat o locuință spun că au finalizat tranzacția în mai puțin de trei luni, semn că presiunea pieței este uriașă. Însă entuziasmul se oprește aici. Tot 58% recunosc că au făcut pauze în proces, semn că stresul, nesiguranța și calculele financiare i-au pus pe gânduri.

Pentru mulți, visul casei a costat mai mult decât planul inițial: 30% au fost nevoiți să-și mărească bugetul, iar doar 23% spun că au cumpărat fără compromisuri. Ratele bancare rămân o sabie deasupra capului: peste un sfert dintre cumpărători au fost afectați direct de creșterea ratelor, într-o piață unde creditul este, pentru majoritatea, singura soluție.

Anunțul privind majorarea TVA n-a declanșat haosul așteptat. 38% dintre români spun că decizia lor nu a fost afectată, iar 59% nu și-au modificat bugetul. Totuși, tensiunea se simte: aproape jumătate dintre cei care amână achiziția spun că așteaptă scăderi de preț, iar 35% se refugiază în zone mai ieftine, departe de centrele urbane scumpe.

Iașul și chiriile care dor

August 2025 a confirmat ce știe toată lumea în Iași: chiriile explodează exact când studenții caută disperat un acoperiș. 76% dintre studenți plătesc chiria cu ajutorul părinților, iar aproape jumătate au bugete de peste 400 de euro pe lună. Cerințele sunt clare: apartamente cu două camere, fără renovări. Oferta? Tot mai scumpă.

În ultimii șase ani, prețurile apartamentelor au explodat. Brașov și Sibiu au prețuri duble față de 2019, Cluj, Constanța și alte orașe mari au scumpiri de peste 80%. Bucureștiul crește mai „domol”, dar constant.

În Iași, achiziția unei garsoniere înseamnă echivalentul a 5,5 salarii medii anuale. Mult. Prea mult pentru un oraș unde salariile nu țin pasul cu prețurile.

Realitatea crudă: în marile orașe, chiria devine o taxă pe supraviețuire. În București și Brașov, 40% din salariul mediu se duce pe chiria unei garsoniere. Iașul nu e departe: 34–36% din venit, lună de lună. România conduce și un clasament rușinos la nivel european: cea mai mare creștere a chiriilor din UE – 5,8% într-un singur an.

Pe segmentul de lux, cifrele sunt aproape SF. Pentru a cumpăra o locuință de lux, ai nevoie de minimum 40.000 de lei net pe lună, iar în București – aproape 57.000 de lei. Chiria unui apartament de lux cere venituri de peste 31.500 de lei lunar. Practic, o Românie paralelă, rezervată unei elite extrem de restrânse.

Piața imobiliară din România merge înainte, dar lasă tot mai mulți oameni în urmă. Iașul crește, dar se scumpește, chiriile apasă, salariile aleargă din urmă, iar visul locuinței proprii se transformă, pentru tot mai mulți, într-un miraj. Daniel BACIU