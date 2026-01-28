* un raport național arată brutal unde suntem din punct de vedere al cancerului de col uterin * România rămâne pe primul loc în UE, cu aproximativ nouă diagnostice și șase decese pe zi, iar la Iași, IRO are în evidențe 1.372 de femei cu această boală * cele mai multe cazuri pot fi evitate prin două gesturi simple și accesibile: vaccinarea anti-HPV (gratuită pentru 11–26 ani) și screeningul făcut la timp

O privire aruncată asupra concluziilor adunate în Săptămâna Europeană de Revenire a Cancerului de Col Uterin (22-28 ianuarie) arată că România ocupă primul loc în UE în privința numărului de cazuri. Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iași are în evidențe 1.372 de femei cu cancer de col uterin. Sunt cifre care arată, foarte concret, că boala este o realitate medical dureroasă. La nivel național, se vorbește despre aproximativ nouă diagnostice și șase decese pe zi. România contribuie disproporționat la povara europeană: „unul din nouă cazuri” și „unul din 7,5 decese” la nivel european, cu o incidență de circa 2,5 ori peste media UE și o mortalitate de circa patru ori peste media europeană. Mesajul medicilor ieșeni l este că prevenția are o formă simplă și eficientă: vaccinare anti-HPV pentru fete și băieți, plus controale periodice (screening).

În marea majoritate a cazurilor, cancerul de col uterin apare după o infecție persistentă cu virusul HPV. Asta înseamnă că există două momente în care boala poate fi oprită înainte să devină cancer: prin vaccinare (care reduce riscul de infecție cu tulpinile oncogene) și prin screening (care poate depista din timp modificări precanceroase sau forme foarte incipiente).

În 2025 a apărut și o schimbare care contează pentru părinți și pentru tineri: vaccinarea anti-HPV este prevăzută ca gratuită (compensare 100%) pentru fete și băieți cu vârste între 11 și 26 de ani, în cadrul Programului Național de Vaccinare. Practic, în loc să fie o decizie amânată din motive financiare, vaccinul devine o decizie de informare și responsabilitate. La Iași, Direcția de Sănătate Publică a anunțat deja posibilitatea vaccinării anti-HPV la Centrul de Screening al IRO, în condițiile procedurilor medicale obișnuite (programare, rețetă, administrare în cabinet).

Iașul are deja un volum mare de paciente care trăiesc cu această boală, iar România continuă să plătească un cost uriaș prin diagnostice și decese care, în multe situații, ar putea fi evitate. Iar cele două „unelte” reale, recomandate de medici, sunt la îndemână: vaccinarea anti-HPV (acum gratuită pentru 11–26 ani) și screeningul făcut regulat, fără amânări.

Clara DIMA