În sfârşit, scandalagiul satului a ajuns la puşcărie

Vreme de cinci ani, Mădălin V. din Răducăneni a fost convins că nu i se poate întâmpla nimic, poate cel mult nişte amenzi pentru numeroasele scandaluri ce le-a provocat de-a lungul timpului. pe care, oricum nu le plăteşte şi nici n-au pe ce să-i pună poprire. Recitalul din seara de 7 martie 2020, de la barul din centru satului, urmată de sentinţa definitivă pronunţată vineri, 8 noiembrie a.c. i-au demonstrat opusul.

Intrase în bar, ca de obicei, beat şi pus pe arţag. Barmanul a refuzat să-l servească şi de aici a pornit tot recitalul ce avea să-l trimită după gratii. Mai întâi, a tras un şut zdravăn în uşa de la intrare, i-a înjurat pe toţi cei de faţă, unuia i-a vărsat paharul cu cafea, a urinat pe uşă, şi-a expus organele genitale în dreptul camerelor de supraveghere. Cu greu au reuşit ceilalţi clienţi să-l scoată afară şi să-l ţină până vine poliţia.

Agenţii l-au dus la secţie, el părea să se fi potolit, a recunoscut verbal faptele comise, dar când s-a trecut la întocmirea procesului verbal, Mădălin a început să-şi dea pumni în coaste, că va acuza organele de poliţie că l-au agresat.

Înainte de orice altă măsură preventivă, Mădălin a fost dus la Institutul de Psihiatrie Socola pentru a fi expertizat. Diagnosticat cu „tulburări mentale şi de comportament datorate consumului solvenţilor volatili” şi „întârziere mintală uşoară”, n-a scăpat, totuşi de dosarul penal şi de arestul preventiv.

La începutul acestui an, magistraţii de la Judecătoria Răducăneni l-au trimis după gratii: „modalitatea de sancţionare a pluralităţii nenumite, constând în comiterea unei noi infracţiuni după executarea sau considerarea ca executată a unei pedepse care nu întruneşte condiţiile pentru a constitui prim termen al unei recidive, nu este reglementată de lege, fiind necesar să fie analizate normele care ar putea fi aplicate prin analogie, iar dintre acestea să se aplice norma care este cea mai favorabilă inculpatului, având în vedere principiul conform căruia legea penală nu trebuie interpretată şi aplicată extensiv în defavoarea acuzatului”.

Condamnatul a susţinut că judecătorii greşiseră la calcule

Nemulţumit, Mădălin a atacat sentinţa, sperând într-o condamnare cu suspendare. În motivarea demersului său, acesta că sentinţa penală este netemeinică motivat de faptul că prima instanţă a calculat în mod greşit, din punct de vedere matematic, pedeapsa rezultantă şi a a dedus în mod greşit perioadele executate din pedeapsa rezultantă

Cei de la Curtea de Apel Iaşi au refăcut toate calculelele, au descontopit toate pedepsele, le-au recontopit, rezultatul a fost acelaşi. Trei ani şi două luni de închisoare, cu executare în regim de detenţie. Sentinţa e definitivă, nu mai există cale de atac. Claudiu CONSTANTIN