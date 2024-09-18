Încă două săptămâni răgaz pentru plata taxelor și impozitelor locale fără sancțiuni

* potrivit reprezentanților municipalității, neplata până la scadență a impozitelor și taxelor locale (30 septembrie 2024) atrage după sine aplicarea de majorări de întârziere în valoare de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență, silind organul fiscal la declanșarea procedurii de executare silită, urmată de aplicarea efectivă a măsurilor de executare (popriri, aplicarea de sechestre pe bunuri etc.).

Ieșenii mai au la dispoziție mai puțin de două săptămâni pentru a-și plăti cea de-a doua tranșă din acest an pentru principalele taxe și impozite locale, respectiv taxa și impozitul pe cladiri, pe teren și pe mijloacele de transport etc.

Plata impozitelor și taxelor locale se poate efectua la ghișee în numerar sau cu cardul, atât la sediul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale (DGEFPL) din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, cât şi la centrele de cartier, după cum urmează: cartier Alexandru cel Bun, str. Tabacului nr. 1, tel. 0232.253.160, cartier Păcurari, Şos. Păcurari nr. 34, tel. 0232.276.787, cartier Nicolina, str. Petre Ţuţea nr. 2, tel. 0232.227.517, cartier Frumoasa, bd. Poitiers nr. 20 – 22, tel. 0232.223.031, cartier Tătăraşi, str. Vasile Lupu nr. 82, tel. 0232.277.310 și la ghișeul din clădirea situată în Șoseaua Națională nr. 43 („Piramidda lui Dubeț”), tel. 0232.264.246.

Programul de lucru al DGEFPL este zilnic între orele 8.30 și 16.30, cu excepția zilei de joi, când programul de funcționare este 8.30 – 18.30.

Plata impozitelor şi taxelor locale se poate efectua și online, prin Sistemul Naţional Electronic de Plată Online ghiseul.ro sau prin secțiunea eTAX de pe site-ul Municipiului Iași. Plata se poate efectua şi prin virament bancar prin Trezoreria Municipiului Iaşi, beneficiar Municipiul Iaşi (persoană juridică de drept public), cod fiscal 4541580. Conturile IBAN în care se pot efectua plăți sunt afișate pe site-ul Primăriei Municipiului Iaşi si pot fi vizualizate accesând adresa siteul primăriei. Edi MACRI