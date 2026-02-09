Încă nu-i târziu pentru vaccinul antigripal

* „Din momentul în care ne vaccinăm, durează aproximativ 10-14 zile până când apar anticorpii. Deci, după, vom fi protejați. Au trecut câteva zile din februarie, vom obține acea apărare după data de 20 februarie. Atunci, o lună ar fi nevoie de imunizare. Acele persoane, care au patologii deosebite, se pot vaccina, susține prof. univ. dr. Carmen Dorobăț, medic infecționist

În plin sezon gripal, medicii ieșeni trag un semnal de alarmă în rândul populației și îi îndeamnă pe oameni să se vaccineze, chiar dacă deja am intrat în luna februarie. Doctorii au explicat de ce această imunizare este necesară, chiar dacă primăvara se apropie cu pași repezi. Conform celor relatate de prof. univ. dr. Carmen Dorobăț, vaccinul ne poate proteja pentru o perioadă de o lună de zile, când cazurile de gripă încă sunt prezente. „Din momentul în care ne vaccinăm, durează aproximativ 10-14 zile până când apar anticorpii. Deci, după, vom fi protejați. Au trecut câteva zile din februarie, vom obține acea apărare după data de 20 februarie. Atunci, o lună ar fi nevoie de imunizare. Acele persoane, care au patologii deosebite, se pot vaccina. Sigur, este bine să ceară sfatul medicului de familie. Ca orice vaccin, și acesta, în proporție de 3-4%, poate da efecte secundare. Ne referim aici la dureri musculare, febră, dureri de cap, dureri articulare, pentru o perioadă ee aproximativ 24 de ore. Cine vrea să se vaccineze trebuie să aibă un sfat de la medicul de familie”, a precizat prof. univ. dr. Carmen Dorobăț, medic infecționist.

Gripa, principala problemă în acest sezon rece

Medicii infecționiști susțin că în actualul sezon rece au fost înregistrate cazuri mai grave de gripă decât de Covid-19. Astfel, ieșenii sunt îndemnați să se protejeze pe cât posibil și să ceară ajutorul medicului de familie în cazul în care se confruntă cu simptome specifice. „Covid-19 va exista cu noi. Trebuie să spunem că, în această perioadă de timp, mai mari probleme am avut la pacienții cu gripă. Covid-19 nu a făcut probleme grave în acest anotimp, sperăm să rămână așa în continuare. Nu a fost înregistrat un număr mare de cazuri, totul a fost ținut sub control”, a mai declarat medicul ieșean.

Cadrele medicale le recomandă ieșenilor să se testeze în momentul în care observă că prezintă simptome specifice gripei. „La primele simptome, trebuie să ne testăm. Există în farmacii un test comun, de gripă și Covid, care se poate face. Trebuie să știm că există tratament specific pentru virusul gripal și, din fericire, tratament specific pentru Coronavirus. Este foarte important să facem acest test. Astfel, știm ce medicație să utilizăm”, a încheiat prof. univ. dr. Carmen Dorobăț. Cristian ANDREI