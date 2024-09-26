Începe procesul hoţului ce-şi alegea victime dintre persoanele cu handicap

E greu de spus dacă ieşeanul Ştefan D. se află la primele fapte de acest gen ori abia acum a fost descoperit. Cert e că, până în luna iulie a acestui an, el a avut cazierul curat, n-a fost deschis niciun dosar penal pe numele său. Acum, însă, este inculpat pentru două fapte de furt calificat, săvârşite în mai puţin de două luni.

În ambele cazuri, victimele au fost persoane cu handicap, hoţul le-a ales special, pândind prin staţiile mijloacelor de transport în comun. A fost o precauţie din partea lui, căci, având un discernământ redus, nu se prea poate pune bază în ce declară ele.

Astfel, Ştefan era convins că va face o carieră îndelungată în acest domeniu. De la cele două tinere, I.C. şi D.O., a furat doar telefoanele mobile, le-a scos cartelele şi a aşteptat apoi să se liniştească apele, nu s-a grăbit să ducă aparatele la amanet.

Cu toate acestea, cei de la Biroul de Investigaţii Criminale n-au neglijat deloc reclamaţiile făcute de către părţile vătămate, au cercetat meticulos şi au reuşit să strângă suficiente probe pentru trimiterea lui Ştefan în judecată. Astfel, deşi indicaţiile furnizate de către păgubite au fost extrem de vagi, interval orar de peste 90 minute, circumstanţe deloc certe, investigatorii n-au abandonat, au studiat imaginile surprinse de către camerele de supraveghere, atât cele de pe mijloacele de transport în comun, cât şi cele din staţii, izbutind, în cele din urmă, să-l identifice pe ineditul răufăcător. Sarcina le-a fost mult îngreunată de faptul că individul n-avea cazier, deci nu figura în baza de date a poliţiei.

Rechizitoriul a ajuns în instanţă pe 4 iulie, a stat în camera preliminară până zilele trecute, când judecătorul de aici a conchis că toate actele de urmărire penală sunt în regulă, dispunând începerea procesului. Claudiu CONSTANTIN