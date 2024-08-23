Începe procesul violatorului ratangiu din Baza 3

În curând, încă nu s-a stabilit primul termen de judecată, va începe unul dintre cele mai bizare procese având ca obiect „tentativa de viol”. Inculpatul, Daniel D., e un om serios, bine integrat social, n-a mai avut probleme cu legea, însă acum trebuie să facă faţă acestei acuzaţii grave. Totul, după întâmplarea absurdă din noaptea de 30 iulie 2022.

Era aproximativ ora 23.30, el se afla la volanul autoturismului personal, ajunsese aproape de Baza 3, îndreptându-se către Tomeşti. N-a mai ajuns la destinaţie, fiind atins subit de o tentaţie căreia nu i-a putut rezista.

Bărbatul văzuse o tânără îmbrăcată sumar, despletită şi desculţă, care se plimba agale, singură, la acea oră târzie din noapte. Într-o zonă cvasi-pustie, fără vreun magazin sau local din apropiere, care să fie deschis deschis. Intrigat, Daniel a oprit maşina, a coborât şi a abordat-o pe femeie. Aceasta a început să înşire vorbe fără niciun sens, era complet ruptă de realitate, arăta destul de apetisant, în ciuda veşmintelor ce le purta.

Cetăţeanul i-a ridicat rochia şi a încercat s-o violeze, dar a dat rateuri în serie. Aşa l-a surprins o patrulă de poliţie, care a intervenit la timp. Agenţii şi-a dat seama că femeia nu e în toate minţile şi au chemat o ambulanţă, ca s-o ducă la spital. Pe Daniel l-au luat la secţie, deschizându-i dosar penal.

După o noapte petrecută în arest, violatorul ratangiu a fost lăsat în libertate, aşa se află şi acum, dar rechizitoriul a trecut, ieri, de camera preliminară şi urmează începerea judecăţii.

Cât despre victimă, aceasta a fost diagnosticată cu „tulburare de personalitate de tip borderline”, o boală psihică destul de gravă, care-i deformează mult perceperea realităţii. De aceea, s-a şi plimbat desculţă în acea noapte. Claudiu CONSTANTIN