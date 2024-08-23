Începutul noului an școlar le dă bătăi de cap medicilor

* elevii devin, din nou, victime ale sucurilor acidulate și băuturilor energizante * „Aceste băuturi, chiar dacă sunt legale, pot fi și letale. Ele conțin cofeină, foarte mult zahăr, taurină, aditivi și îndulcitori. Combinate, acestea pot avea un efect negativ asupra organismului. Astfel, nu este o surpriză că pot apărea variații de tensiune sau de ritm cardiac la cei nediagnosticați. Totodată, nicotina împreună cu cofeina și alte substanțe, precum alcoolul, prezintă un potențial risc și pentru cineva sănătos”, susține medical ieșean Tudor Ciuhodaru

Începutul noului an școlar vine cu o mulțime de provocări pentru elevi, părinți, profesori dar și pentru medicii ieșeni, care sunt în alertă și trag un important semnal de alarmă. Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că minorii au ocazia să rămână nesupravegheați și obișnuiesc să consume, de foarte multe ori, sucuri acidulate și băuturi energizante care sunt comercializate chiar și în apropierea unităților de învătământ din Iași. Doctorii vorbesc mai ales despre băturile energizante, pe care le consideră adevărate „bombe cu ceas”.

„Avertizăm populația că aceste băuturi, chiar dacă sunt legale, pot fi și letale. Trebuie să ținem cont de faptul că ele conțin cofeină, foarte mult zahăr, taurină, aditivi și îndulcitori. Combinate, acestea pot avea un efect negativ asupra organismului. Astfel, nu este o surpriză că pot apărea variații de tensiune sau de ritm cardiac la cei nediagnosticați. Totodată, nicotina împreună cu cofeina și alte substanțe, precum alcoolul, prezintă un potențial risc și pentru cineva sănătos. Pe ambalaj ar trebui să fie foarte clar evidențiate riscurile de sănătate. Oamenii trebuie să fie avertizați că pot exista consecințe foarte importante asupra sănătății. Conform statisticilor, în România, anual, se vând aproximativ 24 milioane de litri de băuturi energizante”, a precizat dr. Tudor Ciuhodaru.

Sucurile acidulate, extrem de periculoase

Medicii ieșeni au declarat că nu doar băuturile energizante sunt extrem de periculoase. Specialiștii vorbesc și despre sucurile acidulate, care pot provoca adevărate probleme de sănătate, mai ales în rândul tinerilor. Astfel, principala solutie pentru diminuarea consumului este educația, mai spune dr. Tudor Ciuhodaru. „Se spune că a crescut numărul de cancer la tineri. Ar trebui să ne gândim la toate aceste nenorociri vândute sub formă de produse alimentare. Dozele lor sunt cele recomandate, dar amestecul poate fi o bombă, care să aibă o veritabilă reacție în lanț. Vorbim despre riscul de apariție a obezității, a diabetului. Totodată, apare gastrita, apar probleme ale dinților. Totodată, nici tulburările neuro-endocrine nu sunt de neglijat. Mă întreb, sincer, de ce am da banii despre așa ceva? Dacă ne-ar pune cineva să cumpărăm ceva toxic, am protesta. Dar în acest caz, cumpărăm aceste băuturi. Educația bate legislația. Este mai ușor și mai ieftin să cumpărăm un suc, decât să facem un suc natural, care ne golește la buzunare. Alimentația sănătoasă nu cred că există în România. Aceste băuturi sunt o țeapă, un real pericol pentru sănătate”, a adăugat Tudor Ciuhodaru. Cristian ANDREI