Inima studenților ieșeni de la UMF a făcut senzație în Japonia!

Echipa MAVIS Artificial Heart a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a câștigat, pentru al doilea an consecutiv, premiul „The most advanced design” în finala competiției mondiale HeartHackathon 2024 care a avut loc în Ustunomiya, Japonia, pe 12 noiembrie. Studenţii de la UMF Iași MAVIS au concurat alături de alte nouă echipe de elită din Statele Unite, Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă, Egipt, Thailanda și Suedia. Pentru această competiţie, studenţii ieşeni au conceput cea mai mică inimă artificială din lume, care poate fi controlată cu ajutorul telefonului mobil.

La aflarea veștii, rectorul UMF Iași, prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, le-a transmis felicitări studenților săi din echipa MAVIS „pentru creativitatea și ingeniozitatea care le-a adus un nou premiu internațional”. Rectorul UMF speră ca reușita acestora să devină o sursă de inspirație pentru toți studenții mediciniști.

Echipa MAVIS Artificial Heart este alcătuită din 38 de studenți de la Facultatea de Bioinginerie Medicală și Facultatea de Medicină, sub coordonarea dr. Alexandru Pleșoianu. Proiectul prezentat a fost o inimă artificială miniaturizată destinată pacienților pediatrici, controlată printr-o aplicație mobilă. „Anul acesta am lucrat intens la acest proiect: avem un nou concept controller inovator, am făcut teste in silico și am optimizat pompele, dispunem ca interfață de o aplicație mobilă și am progresat și în alimentarea wireless”, a declarat dr. Alexandru Pleșoianu, coordonatorul echipei.

Inima artificială MAVIS a primit și anul trecut premiul „The most advanced design”, precum și numeroase premii în România: „Inovația medicală a anului”, la Romanian HealthCare Awards, „Premiu de excelență” în cadrul Galei Cercetării românești, locul I la concursul „Game of Science – România”, dar și în străinătate: yESAO Exchange Award 2024 și IQVIA – „Leadership in healthcare”.

Echipele calificate în finala Heart Hackaton 2024 au fost MAVIS Artificial Heart, De altfel e singura echipă de studenţi care au reprezentat România la competiţia din Japonia. De asemenea, au concurat studenţii de la Bath Heart, din Marea Britanie, Heartificial, din Marea Britanie, KTaH, din Suedia, Peribsen, din Egipt, Mahidol Cardiatech, din Thailanda, CBU Cardiac Engineering, din SUA, Monash Heart Hack, din Australia, Mending Broken Hearts, din Australia şi de la UC Biomed, din Noua Zeelandă. Laura RADU