Institutul de Psihiatrie „Socola” trece... la revistă

Cât de importantă este alimentaţia în prevenţia şi managementul depresiei este unul dintre subiectele care va fi discutat la manifestările ştiinţifice dedicate Zilelor Institutului de Psihiatrie „Socola”. Evenimentul se desfăşoară în perioada 2-5 octombrie şi are inclusă o secţiune specială organizată în parteneriat cu Colegiul Teritorial al Dieteticienilor din Judeţul Iaşi. „Ne onorează prezenţa dieteticienilor la cea mai importantă manifestare ştiinţifică de psihiatrie din ţară, aceasta fiind, de altfel, o recunoaştere a rolului acestei profesii în cadrul echipelor multidisciplinare care tratează persoanele cu afecţiuni psihiatrice. Alături de invitaţi de prestigiu, specialişti în psihiatrie şi psihologie, atât de la nivel naţional, cât şi internaţional, dieteticienii vor sublinia, prin lucrările pregătite, importanţa alimentaţiei în prevenţia şi managementul depresiei. Astfel, această colaborare deschide o cale importantă către abordarea multidisciplinară, holistică şi integrativă, a afecţiunilor psihice”, spune dietetician Adina Rusu, preşedinte Colegiul Teritorial al Dieteticienilor din Judeţul Iaşi.

Deşi factorii care determină sănătatea mintală sunt complecşi, tot mai multe dovezi ştiinţifice indică o asociere puternică între o alimentaţie nesănătoasă şi agravarea tulburărilor de dispoziţie, inclusiv anxietatea şi depresia, precum şi cu alte afecţiuni neuropsihiatrice. „Este cunoscut faptul că structura şi funcţiile creierului depind de disponibilitatea unor nutrienţi adecvaţi, inclusiv grăsimi sănătoase, aminoacizi, vitamine şi minerale. Este evident, prin urmare, faptul că aportul alimentar şi calitatea alimentaţiei influenţează funcţionarea creierului, făcând din dietă o variabilă modificabilă pentru a viza sănătatea mintală, dispoziţia şi performanţa cognitivă. În plus, hormonii endogeni ai intestinului, neuropeptidele, neurotransmiţătorii şi microbiota intestinală sunt afectaţi direct de compoziţia dietei, toţi aceşti compuşi având la rândul lor impact asupra sănătăţii psihice”, spune Adina Rusu.

Devenit deja un eveniment cu tradiţie, Zilele Institutului de Psihiatrie „Socola” Iaşi reprezintă cea mai importantă manifestare ştiinţifică de psihiatrie din ţară. Calibrul invitaţilor şi valoarea lucrărilor prezentate an de an au consolidat prestigiul evenimentului, transformându-l într-un reper esenţial pentru cercetarea şi practica medicală din România. Prin dezbaterile şi contribuţiile de înaltă calitate, acest eveniment ştiinţific contribuie semnificativ la progresul cunoştinţelor în psihiatrie şi la îmbunătăţirea practicii clinice.

Sesiunea de Comunicări ştiinţifice organizată de Institutul de Psihiatrie “Socola” Iaşi în parteneriat cu Colegiul Teritorial al Dieteticienilor din Judeţul Iaşi va avea loc în data de 5 octombrie şi va aborda subiecte precum: rolul axei intestin-creier în depresie, impactul terapiei dietetice asupra sănătăţii mintale la pacienţii cu tulburări gastrointestinale funcţionale şi la pacienţii oncologici, nutriţia şi sănătatea intestinală în depresia postpartum sau managementul nutriţional al obezităţii la pacienţii cu tulburări depresive sub aspectul stigmatizării psihosociale. „Suntem, într-adevăr, deschizători de drumuri în ceea ce priveşte abordarea bio-psiho-socială a pacientului, reuşind să valorificăm rezultatele numeroaselor cercetări ştiinţifice care ne spun că stilul de viaţă şi alimentaţia contribuie semnificativ la patogeneza afecţiunilor psihice. Pe lângă sesiunea specială de comunicări ştiinţifice cu teme din sfera nutriţiei, vom lansa, cu ocazia Zilelor Institutului de Psihiatrie Socola din Iaşi, şi o publicaţie redactată de psihiatri, psihologi şi dieteticieni, prin intermediul căreia ne dorim să venim şi mai mult în sprijinul persoanelor afectate de aceste patologii”, a menționat dr. Cristina-Elena Dobre, manager Institutul de Psihiatrie „Socola” Iaşi.

Această primă publicaţie va conţine informaţii pentru publicul larg cu privire la mecanismele şi simptomatologia depresiei, precum şi la influenţa alimentaţiei şi a dietoterapiei în prevenţia şi managementul acestei patologii. Astfel, explicaţiile simple şi sfaturile uşor de parcurs incluse în această publicaţie vor veni în sprijinul pacienţilor şi a familiilor acestora, care vor putea înţelege mai bine atât manifestările depresiei, cât şi puterea pe care o are stilul de viaţă în gestionarea acestei afecţiuni. Laura RADU