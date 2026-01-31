Interes exploziv pentru drumul spre frontiera cu Ucraina: CNAIR a primit 12 oferte!

* proiect cu miză de securitate: constructori din trei țări se luptă pentru Drumul Expres către granița cu Ucraina * 43 km, 57 de poduri și finanțare SAFE: Drumul Expres Suceava–Siret atrage giganții construcțiilor

Nu mai puțin de 12 asocieri de constructori din România, Bulgaria și Ucraina au intrat într-o competiție acerbă pentru construirea primilor 43 de kilometri ai Drumului Expres Suceava - Siret, una dintre cele mai sensibile și strategice investiții de infrastructură lansate vreodată în nordul Moldovei.

Miza nu este doar economică. Drumul care leagă direct România de granița Uniunii Europene cu Ucraina devine, oficial, parte a arhitecturii de securitate a Europei, fiind finanțat prin mecanismul SAFE – Acțiunea pentru securitatea Europei, instrument rezervat proiectelor cu utilitate civilă și militară.

Contracte de peste 4 miliarde de lei. Toți vor bucata lor

Pentru Lotul 1 (Suceava – Dărmănești, 18,6 km), cu o valoare estimată de 2,30 miliarde lei, s-au înscris șase asocieri, unele dintre ele cu experiență pe proiecte de mare viteză, altele cu legături directe în zona Mării Negre și a Ucrainei.

Pentru Lotul 2 (Dărmănești – Bălcăuți, 24,45 km), evaluat la 1,88 miliarde lei, competiția este la fel de dură, cu șase oferte depuse.

În total, vorbim despre peste 4,1 miliarde de lei fără TVA, într-un context în care constructorii știu un lucru clar: cine câștigă aici intră automat în liga proiectelor strategice europene.

Drumul Expres Suceava–Siret nu este un proiect „ușor”. Din contră. Pe doar 43 de kilometri sunt prevăzute 57 de poduri, pasaje și viaducte, o densitate rar întâlnită chiar și pe tronsoanele montane.

Patru noduri rutiere majore – Suceava Nord, Suceava Vest, Rădăuți și Siret Sud – vor remodela complet traficul din zonă, iar proiectul include parcări, spații de servicii și 36 de stații de încărcare rapidă pentru mașini electrice, semn că drumul este gândit pentru următoarele decenii, nu pentru campanii electorale.

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, vorbește deschis despre rolul proiectului: consolidarea Flancului Estic al Europei și integrarea infrastructurii Moldovei de Nord în rețeaua de securitate a UE.

Regulamentul UE 1106/2025 impune standarde clare: drumurile finanțate prin SAFE trebuie să permită mobilitate rapidă civilă și militară, inclusiv pentru transport greu, convoaie și intervenții strategice.

Cu alte cuvinte, Suceava–Siret nu mai e doar un drum regional. Devine o axă strategică europeană.

De acum începe adevărata luptă: evaluarea ofertelor. Prețul, soluțiile tehnice și capacitatea reală de execuție vor decide câștigătorii.

Istoria recentă a infrastructurii din Moldova arată că interesul mare nu garantează și livrarea la timp.

Daniel BACIU