Intoxicațiile cu ciuperci, cazuri tot mai multe și mai grave

Medicii de la Spitalul Clinic „Dr. C.I.Parhon” din Iași trag un semnal de alarmă din cauza numărului tot mai mare al cazurilor de intoxicaţii provocate de ciuperci. Două femei şi un bărbat sunt internaţi la Spitalul Parhon după ce au mâncat ciuperci. Una dintre femei este în comă, iar medicii sunt rezervaţi în ceea ce priveşte şansele sale de supravieţuire. Medicii spun că, din cauza ciupercilor, toţi trei au ajuns la spital cu insuficienţă hepatică acută.

În această perioadă a anului, foarte multe persoane consumă ciuperci pe care le culeg din pădure sau pe care le achiziționează de pe marginea drumului, de la diverși comercianți. Chiar dacă fac acest lucru de o viață și cunosc foarte bine ciupercile, multe persoane ajung în stare gravă la spital, suferind intoxicații.

Acesta este și cazul unei femei care este internată în acest moment la Spitalul Clinic „Dr. C.I.Parhon” din Iași, care a povestit cum a ajuns de urgență la unitatea medicală din capitala Moldovei. „Ciupercile au fost culese de un vecin, au fost scoase din pădure, aduse acasă de soțul meu. Le-am gătit împreună cu mama soacră, au fost curățate, verificate, nimic ieșit din comun, erau ciuperci cunoscute de noi. Am făcut o tocăniță, am mâncat joi, nimic deosebit. Pe la ora 11 noaptea, au apărut dureri de stomac foarte mari, cu greață și scaune diareice. Am încercat cu pastile, nu am mai rezistat de durere. Am mers la spital, am sunat la salvare. Nu mi s-au calmat durerile și s-a decis să fiu internată. De acolo mi s-a spus că trebuie să fiu transferată la Iași. A mâncat mama soacră și doi vecini, ei nu au nimic. Am fost singura cu probleme. Am mai consumat ciuperci din pădure, consum de când mă știu, am crescut aproape de pădure”, a povestit pacienta, aflată pe patul de spital.

Pacienta care este internată în spitalul din Iași a povestit că nu s-a așteptat să i se întâmple așa ceva, întrucât mănâncă ciuperci din pădure încă în copilărie. „Sunt ciuperci cunoscute, le-am mâncat de mică, nimic deosebit la ele. Nu m-am așteptat să se întâmple, am refuzat să cred la început. Nu am crezut că îmi este rău de la ele. Le-am consumat la ora 18 și pe la ora 23 au început durerile. La spital mi-au spus că este vorba despre intoxicație cu ciuperci. Am crezut inițial că e doar o durere de stomac, erau alte lucruri în mintea mea. Așa am crescut, cu ciupercile culese din pădure. Am o fetiță de șase luni care nu poate mânca și o fetiță de trei ani. Am mâncat doar eu, soacra și doi vecini. De când eram mică le consum, au fost culese dintr-o pădure de lângă Cerbu”, a mai povestit pacienta.

Cazurile cu insuficienţă hepatică acută au şanse de supravieţuire de sub 50 la sută

Medicii spun că prin ingerarea ciupercilor otrăvitoare pot să apară tulburări digestive, tulburări cardiovasculare, probleme neurologice, iar în unele cazuri poate surveni decesul. „Sunt trei pacienţi cu insuficienţă hepatică acută care au ajuns de urgenţă la spitalul Parhon. Toţi s-au prezentat cu fenomene de intoleranţă digestivă, cât şi stare severă alterată post ingestie de ciuperci. În cazul a doi dintre cei trei pacienţi a fost nevoie de efectuare de dializă hepatică”, spune dr Ionuţ Nistor, purtătorul de cuvânt al Spitalului Parhon.

Îngrijorător este faptul că aceste cazuri cu insuficienţă hepatică acută au şanse de supravieţuire de sub 50 la sută. Pentru a scăpa de o astfel de boală pacienţii au nevoie fie de dializă hepatică, iar a doua soluţie poate fi transplantul hepatic. „Este un proces special de epurare atât a toxinelor care sunt acumulate pentru că ridichiul nu funcţionează, cât şi a toxinelor care se acumulează pentru că ficatul nu funcţionează. Este mult mai complexă decât o manevră de dializă simplă”, a spus prof.univ.dr Adrian Covic.

Specialiştii spun şi ei că toxicitatea ciupercilor otrăvitoare nu poate fi redusă prin fierbere, uscare sau macerare în oţet. De asemenea, curăţarea lor nu le diminuează toxicitatea. „Există specii care se aseamănă extrem de bine şi doar unele caractere de detaliu fac diferenţa. Aceste confuzii pot conduce de la intoxicaţii moderate până la intoxicaţii extrem de grave, fatale uneori. Nu ar trebui să se consume nicio ciupercă pe care nu o cunosc foarte bine. Dacă nu cunosc caracterele de recunoaştere să nu se atingă de aceste ciuperci, să nu achiziţioneze ciuperci din surse neautorizate. Efectele apărute în organism depind de caracteristicile toxinei, de cantitatea ingerată, de momentul recoltării, modul de preparare termic, de particularităţile consumatorilor”, spune Tiberius Bălăieş, şef lucrări la Facultatea de Biologie din Iaşi. Laura RADU, Cristian ANDREI