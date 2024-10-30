Într-o casă din Prisăcani locuiesc peste 4.000 de persoane!

* cea mai rapidă creștere a populației din categoria „0-18 ani” se consemnează în comuna Prisăcani, care număra în urmă cu aproape 7 ani doar 606 copii, numărul acestora ajungând astăzi la 2.452! * într-o singură casă din Prisăcani locuiesc astăzi peste 4.000 de persoane, toate provenind din țara vecină * „Aceștia au venit prin intermediul unei fundații din Republica Moldova, care a cumpărat aici, în Prisăcani, o casă, având acum, cu toții, domiciliul la această adresă. Lucrurile vor reintra însă în normal când toți acești cetățeni își vor schimba buletinele românești, deoarece legea nu permite acum ca mai mult de 10 persoane să aibă același domiciliu”, a precizat primarul Ghiorghe Stanciu * o situație asemănătoare se înregistrează la Scânteia, unde numărul copiilor a crescut, după anul 2018, de la 1.584 la 3.908

La 1 ianuarie 2018, județul Iași număra 178.808 copii în plata alocației de stat. De atunci și până la 1 octombrie anul acesta, cifra a tot crescut, ajungând la 195.197, deși, luate una câte una, numărul unităților administrativ-teritoriale în care creșterea s-a făcut simțită a fost mai mic de 20, în celelalte înregistrându-se scăderi aproape lună de lună.

Statisticile Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială relevă faptul că, pe lângă aglomerările urbane care au atras, în mod natural, populația din mediul rural și chiar din municipiul reședință de județ, există și câteva UAT-uri cu statut special, unde numărul copiilor s-a dublat sau chiar s-a triplat față de 1 ianuarie 2018!

Aproape jumătate dintre copiii județului trăiesc în municipiile Iași și Pașcani și în comunele Miroslava și Ciurea

Astăzi, segmentul cel mai numeros al populației cu vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani se regăsește în municipiul Iași, care avea, luna trecută, 81.288 copii în plata alocației de stat, cu 16.214 mai mulți față de 1 ianuarie 2018. Iașul este urmat de municipiul Pașcani – 6.911 (față de 6.377 în 2018), Miroslava – 5.238 (2.919 în 2018), Ciurea – 3.787 (2.759), Holboca – 2.758 (2.524), Hârlău – 3.527 (2.768) și, surprinzător, Scânteia. Spunem surprinzător deoarece comuna Scânteia număra, la 1 ianuarie 2018, doar 1.584 persoane în plata alocației de stat, cifra crescând de mai bine de două ori în aproape șapte ani și ajungând astăzi la 3.908!

Totuși, cea mai rapidă creștere a populației din categoria „0-18 ani” se consemnează în comuna Prisăcani, care număra în urmă cu aproape 7 ani, la 1 ianuarie 2018, doar 606 copii, numărul acestora ajungând astăzi la 2.452! Asta, la o populație de 3.423 de locuitori, conform ultimului recensămând, ceea ce reprezintă un procent de 71,6%.

Însă, trebuie menționat faptul că, în momentul de față, în școlile și grădinițele din comunele Prisăcani sau Scânteia nu învață toți acești copii. Marea majoritate provin din țara de peste Prut, au fost luați în evidențele locale doar pentru că părinții lor și-au stabilit reședința aici, pentru a obține carte de identitate și pașaport românesc. „Noi gestionăm foarte bine creșterea aceasta. Sunt, majoritatea, copii proveniți din Republica Moldova, care benificază de drepturile oricărui copil de aici. Ei își primesc toate drepturile bănești de la statul român, chiar dacă locuiesc, de fapt, în alte state ale Uniunii Europene sau în Republica Moldova. Au domiciliul aici, sunt cetățeni români. În școlile din comună avem doar 300 de copii”, ne-a spus primarul comunei Prisăcani, Ghiorghe Stanciu.

La o singură adresă din Prisăcani locuiesc astăzi 4.000 de persoane

La Prisăcani, jumătate din populația comunei, stabilitaă de INS la 8.760 de persoane, provine din Republica Moldova. La o singură adresă din Prisăcani locuiesc astăzi 4.000 de persoane, toate provenind din țara vecină. „Aceștia au venit prin intermediul unei fundații din Republica Moldova, care a cumpărat aici, în Prisăcani, o casă, având acum, cu toții, domiciliul la această adresă. Lucrurile vor reintra însă în normal când toți acești cetățeni își vor schimba buletinele românești, deoarece legea nu permite acum ca mai mult de 10 persoane să aibă același domiciliu”, a precizat primarul Ghiorghe Stanciu.

O situație similară se regăsește și în comuna Costuleni, care are astăzi 1.679 minori în plata alocației de stat, cu 775 mai mulți decât la 1 ianuarie 2018.

Creșteri ale populației din categoria „0-18 ani” s-au mai înregistrat la Valea Lupului – 2.879 (1.027 la 1 ianuarie 2018), Rediu – 1.508 (1.121), Tomești – 2.293 (2.150), Voinești –2.723(2.625), Popești – 1.769 (1.416), Bârnova – 1.465 (1.208), Aroneanu – 723 (677), Grajduri – 1.737 (1.423), Moșna – 1.448 (1.213).

Cei mai puțini copii care încasează alocație de stat sunt înregistrați în comunele Cucuteni – 210, Grozești – 237, Drăgușeni – 272, Românești – 259, Ipatele – 292, Răchiteni – 299, Costești – 291, Roșcani – 356.

16 unități administrativ-teritoriale au în evidențe peste 2.000 de persoane cu vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani, 23 de UAT-uri înregistrează peste 1.000 de persoane din această categorie, iar 15 au sub 500 astfel de locuitori.

În total, în județul Iași au fost încasați, în luna septembrie a acestui an, 65,6 milioane de lei ca alocație de stat.

Radu MARIN