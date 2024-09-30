Inundațiile amenință din nou Moldova

Hidrologii au emis luni dimineaţa avertizări Cod portocaliu de inundaţii pentru râuri din judeţele Harghita, Mureş, Covasna, Neamţ, Bacău şi Vrancea.

Potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), ca urmare a precipitaţiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale cotelor de inundaţie pe râurile din bazinele hidrografice: Mureş – bazin amonte S.H. Suseni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Suseni – amonte S.H. Stânceni (judeţele Harghita şi Mureş), Olt – bazin amonte S.H. Tomeşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Tomeşti – amonte S.H. Micfalău, (judeţele Harghita şi Covasna), Bistriţa – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Frumosu (judeţele Neamţ, Harghita, Bacău), Trotuş – bazin amonte S.H. Ghimeş-Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş-Făget – amonte S.H. Vrânceni (judeţele Neamţ, Harghita, Bacău şi Covasna), Putna – bazin amonte S.H. Colacu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Colacu (judeţul Vrancea).