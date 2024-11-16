Învață-mă să folosesc telefonul mobil!

O campanie de alfabetizare și incluziune digitală derulată de Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași cu sprijinul voluntarilor

Vino cu device-ul personal (telefon sau tabletă) la sediul Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” (Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 8-10, Galeriile comerciale, mezanin), la Secția de Împrumut Carte pentru Adulți, unde vei fi ghidat de voluntarii bibliotecii în tainele comunicării la distanță.

Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi. Mulți dintre noi avem copii și nepoți plecați în toate colțurile lumii și poate nu i-am văzut de foarte mult timp, motiv pentru care Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași dedică aceste sesiuni cu precădere seniorilor, dar și persoanelor curioase să înțeleagă ce înseamnă și cum se folosesc aplicațiile de socializare și internetul.

Ne confruntăm mereu cu problema „la vârsta mea, nu mă pot obișnui cu noile tehnologii”. Noi vă demonstrăm că vârsta nu e o piedică și nimic nu vă poate sta în cale atunci când vrei să înveți ceva nou, indiferent de anul trecut în buletin.

Ce puteți deprinde?

Cum să-ți setezi telefonul, cum să accesezi rețelele de socializare, să vorbești cu rudele aflate la distanță prin intermediul aplicațiilor specifice sau să citești ziarul sau poate ceva specific.

Așadar, în perioada 18 noiembrie – 13 decembrie 2024, Sasha Buznosu, Lasiana Heleșteanu, Medeea Cărăușu, Victor Eduțanu (elevi la Liceul Teoretic de Informatică „Gr. Moisil” din Iași) și Constantin Cojocea (elev la Liceul Tehnologic „Petru Poni” din Iași), vă așteaptă după următorul program:

Luni: orele 15.00 – 16.30

Marți: orele 16.00 – 17.30

Miercuri: orele 16.00 – 17.30

