Investițiile străine la Iași: doar mărunțiș!

Iașul atrage zeci de firme cu capital străin, dar cifrele din primele opt luni ale anului 2026 scot la iveală un paradox spectaculos: numărul companiilor este consistent, însă capitalul subscris rămâne surprinzător de mic și extrem de oscilant de la o lună la alta.

Din ianuarie până în august 2026, în județul Iași au fost înmatriculate 95 de societăți cu participare străină la capitalul social. Împreună, acestea au declarat un capital social subscris de 205,8 mii de lei, adică puțin peste 200.000 de lei.

Media este de aproximativ 2.166 de lei capital social pentru fiecare firmă nou-înființată. Iar această medie este puternic influențată de o singură lună: iunie.

În ianuarie, Iașul a avut 18 firme, cu un capital total de 13,2 mii de lei. În februarie au venit 14 firme și 12,5 mii de lei, iar în martie alte 12 societăți, cu numai 8,5 mii de lei.

Aprilie a adus încă 12 firme și 10 mii de lei, în timp ce mai a fost cea mai slabă lună după numărul de societăți: doar 8 firme, cu 13 mii de lei capital.

Apoi apare adevărata bombă a statisticii: iunie 2026. Doar 9 firme au fost înmatriculate atunci, dar capitalul social subscris a explodat la 120,6 mii de lei. Practic, aproape 59% din întregul capital social înregistrat la Iași în primele opt luni provine dintr-o singură lună.

După această explozie, banii se prăbușesc din nou. În iulie au fost 9 firme și 12,5 mii de lei, iar în august, când numărul societăților a crescut la 13, capitalul a ajuns la doar 15,5 mii de lei.

Așadar, august aduce cu 4 firme mai multe decât iulie, dar numai cu 3.000 de lei mai mult capital.

Comparația cu iunie este uluitoare: în august au fost cu patru firme mai multe, însă capitalul a fost de aproape opt ori mai mic.

Iașul se află totuși într-o poziție puternică la nivel național după numărul de firme. În august, cele 13 societăți au plasat județul pe locul 4 în România, după București, Ilfov și Cluj. În iunie, Iașul a fost pe locul 7 după numărul de firme, dar a urcat până pe locul 4 după valoarea capitalului.

Cifrele arată însă că numărul firmelor și valoarea investițiilor nu merg deloc mână în mână.

În primele opt luni, Iașul a adunat 95 de societăți, dar grosul banilor a venit dintr-un singur vârf statistic. Fără cele 120,6 mii de lei din iunie, capitalul total al celorlalte șapte luni ar fi fost de numai 85,2 mii de lei.

Și tocmai aici se află paradoxul: Iașul pare să atragă tot mai multe companii străine, dar foarte puține dintre acestea vin, la momentul înființării, cu sume importante de capital social.

Iașul câștigă la număr, dar pierde la bani. Este una dintre cele mai interesante imagini ale economiei ieșene din acest an: tot mai multe firme străine își deschid ușa spre Iași, însă capitalul cu care intră pe piață este mult mai mic decât în urmă cu un an.

Daniel BACIU