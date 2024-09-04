„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
Ionuț și-a pus capăt zilelor la doar 31 de ani, în miez de noapte.

Sinucidere la Iași, aici unde Ionuț și-a pus capăt zilelor la doar 31 de ani. Cea care i-a descoperit trupul neînsuflețit este chiar mama sa. Șocată, femeia a sunat la 112. Din păcate, medicii de pe ambulanță nu l-au putut salva, fiind nevoiți să declare decesul.

Sinucidere la Iași. Ce motiv a avut Ionuț să-și pună capăt zilelor

Durerea prin care trece familia lui Ionuț este de nedescris. Tânărul, în vârstă de 31 de ani, din municipiul Iași s-a spânzurat în curtea casei în care locuia cu părinții, în zona Bucium.

Totul s-a întâmplat în miez de noapte, pe 2 septembrie. Bărbatul era căsătorit și avea un copil, care a rămas orfan de tată în urma acestei tragedii. Se pare că Ionuț Tiron trecea printr-o perioadă dificilă.

Problemele cu care se confrunta l-au copleșit. Apropiații spun că ieșeanul s-a separat de mama fiului său, de ceva timp, motiv pentru care Ionuț a suferit enorm. Potrivit presei locale, soția nu îi permitea să își vadă copilul.

Cei care l-au cunoscut cred că acest gând, de a sta departe de fiul său, l-ar fi putut face să își pună capăt zilelor. Bărbatul ar fi filmat momentul cumplit în care s-a sinucis.

„Vei rămâne mereu în sufletele noastre, drum lin spre cer”

Rudele și apropiații lui Ionuț sunt șocați după dispariția fulgerătoare a acestuia. Ei spun că nu se așteptau ca tânărul să se sinucidă. În mediul online au fost publicate mesaje sfâșietoare, în urma morții lui.

Corpul neînsuflețit al lui Ionuț a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei. Oamenii legii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă.

