IT-ul și sănătatea, domeniile cu cele mai mari salarii din Iași

* deși oferă oportunități de carieră în domenii bine plătite, precum IT și sănătate, aceste poziții sunt limitate și dificil de accesat la Iași * cele mai multe locuri de muncă disponibile rămân în zona salariului minim și mediu pe economie, ceea ce evidențiază o piață a muncii tot mai fragmentată

Iașiul rămâne, în 2026, unul dintre cele mai importante centre economice din estul României, însă analiza pieței muncii arată o realitate clară: cele mai mari salarii sunt concentrate în IT și sănătate, în timp ce majoritatea locurilor de muncă disponibile se află în zona veniturilor medii. Diferența dintre aceste segmente este tot mai vizibilă, atât în nivelul salariilor, cât și în accesul la oportunități.

Datele din platformele de recrutare indică faptul că sunt 800 de poziții vacante. Cu toate acestea, structura acestor locuri de muncă relevă un dezechilibru important: peste 80% dintre ele sunt destinate persoanelor cu studii medii, iar doar o mică parte vizează specialiști cu studii superioare.

În acest context, domeniul IT continuă să domine topul salariilor din Iași. Potrivit datelor salariale din industrie, un software developer poate câștiga, în medie, în jur de 9.500–9.900 de lei net lunar, iar în cazul celor mai bine plătiți specialiști veniturile pot ajunge la aproximativ 17.000 de lei. Chiar dacă acestea sunt valorile din vârful pieței, ele confirmă poziția privilegiată a sectorului IT, care rămâne principalul motor al salariilor mari din oraș.

Exemple concrete de joburi disponibile arată însă și limitele acestei piețe. O ofertă recentă pentru un Full Stack AI & Web Developer indică un salariu între 5.000 și 12.000 de lei net, în funcție de experiență, ceea ce sugerează că nivelurile foarte ridicate sunt rezervate în special seniorilor. În același timp, salariul median din IT rămâne în jurul a 7.000 de lei, semn că diferențele între juniori și specialiștii cu experiență sunt considerabile.

Al doilea domeniu cu venituri ridicate este sănătatea, în special sectorul privat, unde medicii specialiști pot depăși frecvent pragul de 10.000 de lei lunar. Deși ofertele publice sunt mai puțin vizibile pe platformele de recrutare, cererea pentru servicii medicale private a crescut constant, ceea ce susține niveluri salariale competitive pentru profesioniștii din domeniu. Spre deosebire de IT, unde există mai multe poziții deschise, accesul în sănătate este limitat de durata formării și de specializare.

Lefuri mici, viața grea

În contrast puternic cu aceste domenii, majoritatea joburilor disponibile în Iași se încadrează în zona salariilor medii. Exemplele din piață arată poziții de customer support cu venituri de aproximativ 5.200–6.000 de lei sau roluri tehnice și administrative în jurul a 4.000–5.700 de lei. Chiar și în categoria ofertelor promovate drept „salarii top”, multe poziții nu depășesc pragul de 7.000 de lei net, ceea ce confirmă că nivelul ridicat de salarizare rămâne o excepție.

Această distribuție evidențiază existența a două piețe distincte în Iași. Pe de o parte, există un segment restrâns, format din IT și sănătate, unde salariile sunt ridicate și competitivitatea este mare. Pe de altă parte, majoritatea locurilor de muncă oferă venituri moderate și sunt destinate unui bazin larg de candidați, fără cerințe avansate de specializare.

Iașul oferă joburi bine plătite, însă acestea sunt concentrate în câteva domenii și accesibile unui număr limitat de profesioniști. Pentru restul pieței, realitatea rămâne una a salariilor medii și a unei competiții tot mai intense pentru oportunitățile cu adevărat atractive.

Dan DIMA