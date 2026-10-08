Italia vrea să-și deschidă un consulat onorific la Iași

Italia își întărește prezența la Iași, iar vizita ambasadoarei Republicii Italiene în România, Laura Aghilarre, deschide noi perspective pentru relațiile economice și culturale dintre capitala Moldovei și una dintre cele mai importante economii europene.

În cadrul întâlnirilor cu prefectul Iașului, Constantin Dolachi-Pelin, și președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, s-a discutat inclusiv despre sprijinirea investitorilor italieni și posibilitatea deschiderii unui consulat onorific italian la Iași.

409 de firme italiene lucrează deja în județ

Nu este vorba despre o relație economică pornită de la zero. În județul Iași sunt deja prezente 409 firme cu capital italian, active în domenii precum IT&C, transport și logistică, inginerie, comerț, industrie prelucrătoare și construcții.

Italia este, de altfel, primul partener comunitar al județului Iași din perspectiva relațiilor comerciale, iar la nivel național ocupă primul loc în ceea ce privește numărul companiilor înregistrate în România.

Unul dintre cele mai spectaculoase puncte ale discuțiilor îl reprezintă însă Autostrada A8. Prefectul Iașului a subliniat poziția strategică a județului față de Republica Moldova și Ucraina, în contextul dezvoltării infrastructurii din regiune.

Iar aici apare și legătura directă cu Italia: asocierea formată din ITINERA S.p.A., SAIPEM S.p.A. și ICM SPA este implicată în realizarea ultimilor 15,5 kilometri ai Autostrăzii A8 Târgu Mureș–Iași–Ungheni și, potrivit informațiilor prezentate în cadrul întâlnirii, în premieră, a primilor 5 kilometri de autostradă construiți dincolo de Prut, în Republica Moldova.

Practic, companiile italiene nu mai sunt doar investitori în economia ieșeană, ci ajung să fie conectate și la unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură pentru viitorul Moldovei.

Vizita ambasadoarei are și o puternică dimensiune culturală. În plin An Cultural Italia–România 2026, Iașul găzduiește o expoziție-eveniment: Polipticul lui Giotto, realizat în jurul anului 1330 și adus de la Pinacoteca Națională din Bologna.

Este prima operă a lui Giotto prezentată în România, iar expoziția „Legături sacre. Giotto la Iași. Între tradiția bizantină și inovația occidentală” poate fi vizitată până pe 30 octombrie.

Pentru Iași, combinația dintre economie, infrastructură și cultură poate deveni una dintre cele mai importante direcții de consolidare a relației cu Italia. 409 de firme italiene există deja în județ, iar proiectele de infrastructură pot deschide piața pentru noi investiții și noi legături comerciale.

Ambasadoarea Laura Aghilarre urmează să revină la Iași pentru noi întâlniri și consultări cu reprezentanții celor mai importante companii active în județ.

Iar ideea unui consulat onorific italian la Iași ar putea adăuga o nouă piesă acestei relații.

Pentru Moldova, miza este uriașă: o legătură economică deja puternică, o autostradă care apropie regiunea de vestul țării și Republica Moldova și o relație culturală care capătă o vizibilitate fără precedent. Iașul încearcă astfel să se transforme într-o verigă tot mai importantă între România, Italia și piețele de dincolo de Prut. Carmen DEACONU