Italienii iau cu asalt Vasluiul!

vaslui

13-08-2025 16:32

* peste 900 de cetățeni din afara țării, înregistrați în primele șapte luni ale anului * cei mai mulți provin din state terțe, în special din Republica Moldova și Nepal * dintre cei 139 cetățeni UE stabiliți în Vaslui, cei mai mulți provin din Italia * cele mai frecvente motive pentru stabilirea în județ au fost reîntregirea familiei și angajarea în muncă

În perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025, polițiștii Biroului pentru Imigrări al Județului Vaslui au gestionat șederea și rezidența pentru 934 de persoane care au ales să locuiască, să muncească sau să studieze aici. Dintre acestea, 795 provin din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova și Nepal, iar 139 sunt cetățeni ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Elveției, în special din Italia. Cele mai frecvente motive pentru stabilirea în județ au fost reîntregirea familiei și angajarea în muncă.

În primele șapte luni, au fost eliberate 165 de permise de ședere (156 temporare și 9 pe termen lung), precum și 13 certificate de înregistrare și 2 cărți de rezidență permanentă pentru cetățeni europeni. În domeniul ocupării forței de muncă, s-au înregistrat 1.014 cereri pentru avize, din care 721 au fost aprobate, 193 respinse, iar 117 sunt încă în curs de soluționare. De asemenea, au fost depuse 14 cereri pentru reîntregirea familiei, dintre care 11 au primit răspuns favorabil.

În această perioadă, polițiștii de imigrări au organizat 39 de acțiuni de control, depistând 13 străini în situații ilegale. Pentru aceștia au fost emise 10 decizii de returnare cu termen de plecare voluntară și au fost instituite 6 interdicții de intrare în spațiul UE/SEE/Elveția, pentru perioade între șase luni și cinci ani. În total, au fost aplicate 41 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 10.200 lei.

O noutate importantă în 2025 este digitalizarea procesului de emitere a avizelor de muncă și detașare, care se fac acum în format electronic și sunt transmise direct pe e-mail solicitantului, fără deplasare la ghișeu. De asemenea, aplicația Portal IGI permite programări online, eliminând cozile și timpii de așteptare.

Reprezentanții Biroului pentru Imigrări subliniază că aceste rezultate reflectă atât respectarea legislației în domeniu, cât și preocuparea pentru servicii eficiente și accesibile tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate. Miruna NEACȘU

 

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
Licitatie SC Lactis SA, vanzare punct de lucru Iasi. OMEGA S.P.R.L., debitor S.C. LACTIS S.A. C.I.F. 1977012, J22/437/1991, organizează în data de 09.09.2025 orele 09:00 la biroul lichidatorului din Iaşi, bd. Metalurgiei nr.8 (în incinta SC Lactis SA), jud. Iaşi, licitaţie pentru vânzarea activului -Punct de lucru Iași -FABRICA DE PRODUSE LACTATE Iaşi, din Iaşi, b-dul Metalurgiei nr.8, jud. Iaşi (clădiri administrative, magazii, spălătorie, bazine, posturi de echipamente electrice etc) situată pe un teren în suprafaţă totală de 16.080,39 mp, preţul total de pornire al licitaţiei este 38.400.000,00 lei. Bunurile imobile se vând în bloc. Preţul exprimat mai sus nu conţine TVA. Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro și www.licitatii-insolventa.ro. Persoană de contact dl. Ioniţă Ioan, 0740621722, zilnic, orele 09:00-15:00.
Licitatie com. Scanteia, teren 21,968 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi, telefon 0232/229.260, fax 0232/229.260, e-mail: achizitii@comunascanteia.ro, cod fiscal 4540313. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: teren apartinand domeniului privat al Comunei Scanteia in suprafata totala de 21.968 mp, format din 1.733 mp teren livada, 18.267 mp ape statatoare, 1.968 mp dig de pamant, situat in extravilanul comunei Scanteia, sat Scanteia, judetul Iasi, avand nr.cadastral 61464, CF 61464, conform H.C.L. Scanteia nr. 44/12.06.2025 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: Se poate descarca de pe site-ul Comunei Scanteia. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire se poate descarca de pe adresa website: www.comuna scanteia.ro. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.30 la sediul Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de Contencios administrativ a Tribunalului Iasi, municipiul Iasi, Str. Elena Doamna nr. 1A, judetul Iasi, telefon 0332/403.642, fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 07.08.2025.
Licitatie com. Mihai Eminescu. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Mihai Eminescu, cu sediul in comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani, telefon 0231/512.183, fax 0231/506.201, e-mail: primaria_me@yahoo.com, cod fiscal 3503600. Reglementari legale privind acordarea de finantare nerambursabila: In baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, si H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 29/20.03.2025 privind aprobarea bugetului pe anul 2025. Perioada de finantare: anul 2025. Suma totala alocata de la bugetul local este de 100.000 Lei si se aloca in intregime pentru domeniul Culte religioase. Criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile sunt cele prezentate in Ghidul solicitantului privind acordarea unui sprijin financiar in anul 2025 unitatilor de cult religios din Comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani, aprobat prin H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 46/11.04.2025 privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitatile nonprofit de interes local. Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte/ programe se poate obtine de pe site-ul Comunei Mihai Eminescu: www.comunamihai eminescu.ro. Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se poate descarca de pe site-ul autoritatii contractante: www.comuna mihaieminescu.ro sau se poate procura de la sediul Comunei Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 08.09.2025, ora 14.00, Comuna Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Perioada la care se desfasoara selectia de proiecte, verificarea eligibilitatii, a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara si evaluarea propunerilor de proiecte este: 09.09.2025 -11.09.2025.
Licitatie Comcereal Vaslui, proprietati imobiliare. CONSORTIUL format din Five Administration SPRL -Filiala Iasi si LD Expert Grup SPRL, in calitate de Administratori judiciari ai Comcereal SA Vaslui -in reorganizare, cu sediul social in Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J37/88/1996, CUI 8208253, organizeaza 3 licitatii publice cu strigare, in datele de 20.08.2025, 03.09.2025 si 17.09.2025 in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei, astfel: De la ora 12:00: Proprietate imobiliara denumita-„Baza Husi” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire 4.578.576,27 Lei; De la ora 13:00: Proprietate imobiliara denumita „Baza Husi Patule” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire: 2.367.962,61 Lei. Orele anuntate pentru fiecare Activ se respecta pentru fiecare zi in care se vor organiza licitatii. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila dupa achizitionarea caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.570 Lei (TVA inclus) pentru fiecare Activ in parte si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@ five- advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul societatii Comcereal SA din Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five -advisory.ro, pana cel tarziu cu o zi inainte de data fiecarei licitatii, ora 16:00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la societatea Comcereal, la numerele de telefon: 0744610064 si 0335407617 sau e-mail: office@comcereal-vaslui.ro si numai dupa achizitionarea Caietului de sarcini. Informatii privind achizitionarea Caietelor de sarcini pot fi obtinute pe e-mail: vanzari_filiala@five-advisory.ro
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
PF, vand casa + teren la 3 km de Iasi, Vladiceni, cu toate utilitatile, toate actele in regula. # 0747787502
Duplex Visani, 100 mp utili, 250 mp teren, beci 30 mp + 4 camere, racordata la toate utilitatile, pret 115000 euro neg. Duplexul este parter + etaj + mansarda. # 0759567099
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
S-au răzgândit chiar înainte de proba scrisă a Bacalaureatului
13/08/2025 17:08

S-au răzgândit chiar înainte de proba scrisă a Bacalaureatului

Aproape o sută de elevi din judeţul Iaşi, inscrişi pentru proba la alegere a profilului şi specializării din cadrul Bacalaureatului - sesiunea august 2025, nu s-au mai prezentat miercuri in sălile de exa ...

„Nu lăsaţi cancerul să aibă primul cuvânt!” La Iaşi, vaccinarea anti-HPV merge dureros de încet
13/08/2025 16:46

„Nu lăsaţi cancerul să aibă primul cuvânt!” La Iaşi, vaccinarea anti-HPV merge dureros de încet

În spitalele din Iaşi medicii văd prea des fete tinere, mame, fiice şi surori invinse de o boală care putea fi prevenită. Cancerul de col uterin, provocat in cele mai multe cazuri de infecţia cu vir ...

Primăria a încasat 40.000 de euro valorificând mașini abandonate!
13/08/2025 16:07

Primăria a încasat 40.000 de euro valorificând mașini abandonate!

* in ultimii trei ani, autoritătile au ridicat si casat aproape 600 de masini, iar alti 2.500 de proprietari si-au retras vehiculele după somatiile primite * in total, aproape 3.500 de rable au fost scoase di ...

Căpițele de fân se sting în Moldova. O tradiție seculară este pe cale de dispariție
13/08/2025 15:49

Căpițele de fân se sting în Moldova. O tradiție seculară este pe cale de dispariție

Pe coama unui deal din nordul judetului Neamt, cateva căpite de fan stau singure, in bătaia vantului. În jur, campul e gol si linistea are un aer nelinistitor. Odată, vara insemna miros de iarbă cosit ...

Număr record de locuri de muncă vacante, în Iași
13/08/2025 15:38

Număr record de locuri de muncă vacante, în Iași

* in capitala Moldovei, angajatorii au declarat la AJOFM 1.271 locuri de muncă neocupate * sunt vizati, in mod special, agentii de securitate, soferii si cei cu aptitudini de constructori * surprinzător, Vasl ...

Iașul plătește mai scump. Taxă fixă pe coletele din afara UE, lovitură pentru cumpărătorii online
13/08/2025 15:32

Iașul plătește mai scump. Taxă fixă pe coletele din afara UE, lovitură pentru cumpărătorii online

Guvernul pregăteste o lovitură dură pentru consumatorii care comandă produse din afara Uniunii Europene. Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a anuntat introducerea unei taxe fixe de 25 de lei pentru fie ...

VIDEO - 25 ani de IULIUS: 8 proiecte regionale, peste 1.000 de branduri și 73 milioane de vizite pe an. Compania ieșeană își consolidează poziția de lider în retailul românesc
13/08/2025 14:38

VIDEO - 25 ani de IULIUS: 8 proiecte regionale, peste 1.000 de branduri și 73 milioane de vizite pe an. Compania ieșeană își consolidează poziția de lider în retailul românesc

VIDEO - 25 ani de IULIUS: 8 proiecte regionale, peste 1.000 de branduri si 73 milioane de vizite pe an. Compania ieseană isi consolidează pozitia de lider in retailul romanesc  IULIUS marchează un sfer ...

Șoc pentru antreprenorii din Iași. Din 2026, nicio firmă fără 8.000 lei capital social minim
13/08/2025 14:28

Șoc pentru antreprenorii din Iași. Din 2026, nicio firmă fără 8.000 lei capital social minim

Ceea ce in urmă cu cativa ani părea o revolutie in sprijinul mediului de afaceri – posibilitatea de a infiinta o firmă cu un capital social de doar 1 leu – va dispărea definitiv. Ministerul Fina ...

Iașul trăit pe abonament. De la trotinete, la haine de închiriat
13/08/2025 11:39

Iașul trăit pe abonament. De la trotinete, la haine de închiriat

În Iasul de azi, libertatea nu mai inseamnă să ai ceva al tău, ci să ai acces la ceva… contra unei plăti recurente. Fie că e vorba de o trotinetă electrică, o pereche de blugi de firmă sau ...

Tinerii din Iași dau peste cap piața muncii. Joburi fără CV, direct din comunități online
13/08/2025 09:30

Tinerii din Iași dau peste cap piața muncii. Joburi fără CV, direct din comunități online

De cativa ani, Iasul trăieste o schimbare radicală in modul in care tinerii intră pe piata muncii. Nu mai asteaptă validarea unui HR cu teancul de CV-uri in fată si nici nu mai pierd zile intregi in interv ...

