Italienii iau cu asalt Vasluiul!

* peste 900 de cetățeni din afara țării, înregistrați în primele șapte luni ale anului * cei mai mulți provin din state terțe, în special din Republica Moldova și Nepal * dintre cei 139 cetățeni UE stabiliți în Vaslui, cei mai mulți provin din Italia * cele mai frecvente motive pentru stabilirea în județ au fost reîntregirea familiei și angajarea în muncă

În perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025, polițiștii Biroului pentru Imigrări al Județului Vaslui au gestionat șederea și rezidența pentru 934 de persoane care au ales să locuiască, să muncească sau să studieze aici. Dintre acestea, 795 provin din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova și Nepal, iar 139 sunt cetățeni ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Elveției, în special din Italia. Cele mai frecvente motive pentru stabilirea în județ au fost reîntregirea familiei și angajarea în muncă.

În primele șapte luni, au fost eliberate 165 de permise de ședere (156 temporare și 9 pe termen lung), precum și 13 certificate de înregistrare și 2 cărți de rezidență permanentă pentru cetățeni europeni. În domeniul ocupării forței de muncă, s-au înregistrat 1.014 cereri pentru avize, din care 721 au fost aprobate, 193 respinse, iar 117 sunt încă în curs de soluționare. De asemenea, au fost depuse 14 cereri pentru reîntregirea familiei, dintre care 11 au primit răspuns favorabil.

În această perioadă, polițiștii de imigrări au organizat 39 de acțiuni de control, depistând 13 străini în situații ilegale. Pentru aceștia au fost emise 10 decizii de returnare cu termen de plecare voluntară și au fost instituite 6 interdicții de intrare în spațiul UE/SEE/Elveția, pentru perioade între șase luni și cinci ani. În total, au fost aplicate 41 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 10.200 lei.

O noutate importantă în 2025 este digitalizarea procesului de emitere a avizelor de muncă și detașare, care se fac acum în format electronic și sunt transmise direct pe e-mail solicitantului, fără deplasare la ghișeu. De asemenea, aplicația Portal IGI permite programări online, eliminând cozile și timpii de așteptare.

Reprezentanții Biroului pentru Imigrări subliniază că aceste rezultate reflectă atât respectarea legislației în domeniu, cât și preocuparea pentru servicii eficiente și accesibile tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate. Miruna NEACȘU