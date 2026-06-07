La Iași, peste 71% dintre șomerii înregistrați au trecut de 40 de ani, iar femeile reprezintă aproape jumătate din totalul persoanelor aflate în evidențele AJOFM.

Pentru multe femei trecute de 45 de ani, piața muncii nu mai înseamnă doar căutarea unui job, ci lupta cu o etichetă nerostită: „prea în vârstă”. În Iași, cifrele arată o realitate dură. În martie 2026, județul avea 9.216 șomeri înregistrați, dintre care 4.184 femei. În același timp, 6.556 dintre șomeri aveau peste 40 de ani. Acolo, între vârstă, gen, salarii mici și recalificări prea puțin eficiente, se vede una dintre cele mai tăcute crize de pe piața muncii.

Iașul are mii de șomeri trecuți de 40 de ani

Datele AJOFM Iași pentru martie 2026 arată că județul avea 9.216 șomeri înregistrați. Dintre aceștia, 4.184 erau femei și 5.032 bărbați. Cifra importantă nu este însă doar cea pe sexe, ci și cea pe vârste: 2.334 de șomeri aveau între 40 și 49 de ani, 1.572 între 50 și 55 de ani, iar 2.650 aveau peste 55 de ani.

Adunate, aceste grupe înseamnă 6.556 de persoane trecute de 40 de ani, adică peste 71% din totalul șomerilor înregistrați în județ. Numai segmentul de peste 50 de ani ajunge la 4.222 de persoane. Cele două vulnerabilități sunt clare: femeile sunt aproape jumătate dintre șomeri, iar vârsta matură domină statisticile șomajului.

Când experiența devine un dezavantaj

Pentru o femeie de 45, 50 sau 55 de ani, experiența ar trebui să fie un atu. În practică, poate deveni un obstacol. „La interviuri nu mi-au spus direct că sunt prea în vârstă, dar mi s-au oferit salarii mici, program prelungit, schimbări rapide, flexibilitate totală și, de multe ori, un post sub nivelul pregătirii. Iar când am spus ce pregătire am mi-au zis că sunt prea calificată. Dacă nu ai școală, nu e bine. Iar dacă ai prea multă, iarăși e cu ghinion”, a spus Ioana Toader, o ieșeancă de 47 ani de ani care, după o carieră de 20 de ani a ajuns șomeră după ce firma la care a lucrat s-a închis.

În municipiul Iași, problema se vede și în structura șomajului după studii. În martie 2026, în evidențele AJOFM erau 361 de șomeri cu studii universitare, 92 cu studii postliceale și 773 cu studii liceale. Cei mai mulți șomeri vin din zona studiilor gimnaziale, profesionale sau fără studii, dar existența șomerilor cu diplomă arată un fenomen ignorat: nici calificarea nu mai garantează reintrarea rapidă pe piața muncii.

Pentru femeile peste 45 de ani, supracalificarea poate funcționa invers. Sunt prea pregătite pentru posturi prost plătite, dar prea puțin „tinere” pentru posturi în care companiile caută imagine, ritm, disponibilitate permanentă și adaptare fără comentarii.

Salariul mic, forma acceptabilă a respingerii

Discriminarea nu apare întotdeauna ca refuz. Uneori apare ca ofertă. Un salariu mic, o funcție inferioară experienței, un contract instabil sau un program imposibil sunt forme prin care piața transmite același mesaj: te primim, dar nu te valorizăm.

La nivel național, datele INS pentru 2024 arătau că femeile au câștigat, în medie, cu 5,4% mai puțin decât bărbații, respectiv 4.815 lei față de 5.090 lei. Diferența pare mică în procente, dar pentru o femeie care plătește chirie, utilități, medicamente, transport și sprijină copii sau părinți vârstnici, câteva sute de lei pe lună pot însemna limita dintre autonomie și dependență.

În Iași, unde costul vieții a crescut vizibil, un salariu modest nu mai acoperă doar munca prestată, ci și o întreagă povară invizibilă: drumuri, îngrijire, cumpărături, sănătate, rate, ajutor pentru familie. Femeia peste 45 de ani ajunge astfel într-o dublă presiune: muncește ca să rămână pe linia de plutire și acceptă mai puțin ca să nu iasă complet din sistem.

Ruralul apasă și mai tare

Din cei 9.216 șomeri înregistrați în martie 2026 în județul Iași, 7.894 proveneau din mediul rural și doar 1.322 din urban. Această diferență schimbă complet perspectiva. Pentru o femeie matură dintr-o comună ieșeană, problema nu este doar găsirea unui loc de muncă, ci și accesul până la el: transport, bani de navetă, program compatibil cu familia, locuri disponibile în apropiere.

Când ofertele sunt departe, prost plătite sau fizic solicitante, multe femei renunță înainte să mai apară în statistici. Unele nu sunt șomere înregistrate, ci inactive, casnice, îngrijitoare informale pentru părinți sau nepoți. Ele nu apar în tabelele lunare, dar absența lor din piața muncii spune la fel de mult ca prezența celor 4.184 de femei aflate în evidențele AJOFM.

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