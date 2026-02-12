* Ziua Îndrăgostiților nu mai e despre „un gest”, ci despre un coș de cumpărături: buchet, rezervare, livrare, cadou * în 2026, romantismul are prețuri de vârf, iar banii se strâng rapid la cei care vând emoție la minut: florării, restaurante, platforme și curieri

La Iași, Valentine’s Day funcționează ca o mini-economie care se comprimă într-o singură zi: 14 februarie. E genul de dată care nu poate fi „amânată” și tocmai de aceea e profitabilă. Cererea se concentrează, timpul se scurtează, iar prețul urcă natural spre produse „gata de oferit”: buchete cu ambalaj, cutii-cadou, meniuri fixe, livrări rapide.

Pe flori se vede cel mai bine „taxa” zilei. Un exemplu local din oferta Tulip - Atelier de flori: un buchet cu 7 trandafiri roșii este listat la 162 lei, cu livrare rapidă și stoc afișat, exact genul de produs care se vinde pe grabă. Apoi începe escaladarea: buchete cu zeci de trandafiri trec ușor în zona de câteva sute de lei, iar aranjamentele „de impact” intră în liga cadourilor scumpe, unde nu mai plătești doar floarea, ci efectul social al gestului.

În paralel, comerțul s-a mutat masiv în aplicații, iar Iașul are deja vitrină dedicată. Glovo listează pentru Iași o categorie separată de Valentine’s Day, cu flori, beauty, cofetării și chiar sex shop — adică tot ce se vinde când romantismul devine o comandă livrată la ușă. La Myosotis, prețurile arată cum devine „normal” să sari peste buchetul mic: 9 trandafiri apar la 320 lei, cutie cu 15 trandafiri la 420 lei, un buchet „Valentine’s Day” la 340 lei.

Restaurantele fac bani din altă rețetă: transformă seara într-un produs cu preț fix. În Iași, site-ul restauranteiasi.com afișează pentru Valentine’s Day 2026 un preț de meniu de 275 lei/persoană. Tradus simplu, doar masa unui cuplu sare din start la 550 lei, înainte de vinuri extra, deserturi în plus, taxi sau „încă o rundă”. Iar exact aceste „extra-uri” sunt zona în care localurile își lărgesc încasarea fără să mărească dramatic costurile.

Cadourile completează factura: cosmetice, parfumuri, cutii cu dulciuri, „coșuri” gata ambalate. Piața se mișcă pe reflexul de ultim moment — când nu mai ai timp să cauți, cumperi ceea ce arată bine și vine repede. În acest model, câștigătorii sunt cei care au stoc, ambalaj, livrare și promovare în platforme.

Cât ajunge, în realitate, nota de plată într-o seară obișnuită în Iași? Dacă rămâi pe varianta „decentă”, un buchet ca cel de 162 lei plus o cină la două persoane (în zona meniului fix de 275 lei/persoană) te duce rapid spre 700–800 lei, fără cadou. Dacă alegi din zona de flori „de aplicație” (320–420 lei pentru buchete/cutii uzuale în listări) și păstrezi meniul fix, sari ușor de 900–1.000 lei. Iar dacă adaugi un cadou „serios”, seara se transformă într-o cheltuială de weekend.

În final, „industria iubirii” la Iași nu e mai scumpă pentru că s-a schimbat sentimentul, ci pentru că s-a schimbat mecanismul: orașul a învățat să vândă romantismul ca serviciu, la cheie, cu livrare.

Teona SOARE