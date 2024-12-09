La Iași, în weekend circulă „tramvaiul responsabilității”

* mijlocul de transport în comun străbate orașul, iar la capăt de linie oamenii vin și aduc donații pentru animalele de la padoc * „Pe cei care doresc să adopte îi așteptăm. Adopțiile au scăzut drastic. Dacă avem 40 de adopții pe lună...”, spune Carmen Ștefan, medic veterinar Padoc Tomești * în Iași există 21 de tramvaie personalizate, însă acesta este singurul cu un scop social

Ieșenii au răspuns repede invitației, au adus cu ei mâncare, pături sau donație în bani. La padocul Tomești din Iași sunt peste 1.400 de câini abandonați, așa că fiecare mână de ajutor contează.

Cu portbagajele pline cu saci de mâncare pentru câini și sacoșe în care au adus de acasă paturi de care nu mai au nevoie, iesenii au venit să aducă donații direct în stația din Tg.Cucu, ori la caprele de linie, acolo unde a poposit în weekend „tramvaiul responsabilității”. „Am venit, chiar dacă e vremea potrivnică, dar e un moment bun, fiind și sărbătorile, sa ajutăm și animăluțele care nu au fost binecuvântate să aibă o familie proprie”, a spus o ieșeancă.

„Nu este vreme urată pentru așa ceva. Întâmplarea face să văd anunțul și atunci cu dragă inimă și plăcere am venit. Am adus mâncare umedă și uscată și niște conserve. Am adus și două pături”, explică o altă femeie.

În Iași sunt deja 21 de tramvaie modificate, însă acesta este primul cu scop social. „Este primul tramvai pictat de natură socială. Fiind mari iubitori de animale, cu toții, ne-am gândit că este cazul să spunem ceva și în această privință. Desenele de pe tramvai sunt făcute la liber, să spunem așa, și reprezintă 500 de animale, figurile a 500 de animale, nu doar căței, ci și pisici, șerpi, cai... Și, în mod clar, se adresează celor care vor să facă un bine și să aibă grijă de animale și să tragă un semnal de alarmă în ceea ce privește responsabilitatea”, a explicat Adina Simion, membru voluntar Asociația Tram Club Iași.

„Cățeii adăpostului merită și, de fapt, toți cățeii merită un lucru făcut pentru ei și merită și stat in ploaia asta și merită ca oamenii să vină”, spune Simona Mantescu, voluntar Adăpostul de câini Tomești, Iași.

„Această acțiune, Tramvaiul responsabilității, vine în ajutorul câinilor de la adăpostul municipiului Iași. Orice informație necesară cu adopțiile o pot afla de aici”, transmite Anca Tătăboanță, medic veterinar padoc Tomești

Adăpostul Tomești, suprapopulat

Sunt în prezent peste 1.400 de câini la adăpostul din Tomești, animale care așteaptă să fie adoptate. „Pe cei care doresc să adopte îi așteptăm. Adopțiile acestea au scăzut drastic. Dacă avem maxim 40 de adopții pe lună. Sunt foarte puțini”, spune Carmen Ștefan, medic veterinar Padoc Tomești.

Tramvaiul circulă din weekend, începând cu ora 11, și pornește din Târgu Cucu spre fiecare capăt de linie. Maria STANCU