La Iași, Prefectura și ITM trag un semnal de alarmă privind hărțuirea la locul de muncă

Relațiile de muncă, negocierile colective și combaterea hărțuirii la locul de muncă au fost principalele teme discutate în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social a județului Iași, desfășurată la sediul Instituției Prefectului. Întâlnirea a reunit reprezentanți ai autorităților, sindicatelor și angajatorilor, în contextul campaniei naționale dedicate promovării negocierilor colective și respectării drepturilor salariaților.

Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Iași, în județ sunt în prezent 792 de contracte colective de muncă active, care acoperă aproximativ 75.000 de angajați. Cifrele arată amploarea negocierilor colective și importanța acestora în asigurarea unor condiții de muncă echitabile pentru zeci de mii de salariați.

Campanie națională pentru promovarea negocierilor colective

Tema principală a ședinței a fost prezentată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași, în cadrul Campaniei Naționale pentru promovarea negocierilor colective, desfășurată în perioada 8 mai – 31 decembrie 2026.

Obiectivul campaniei este creșterea gradului de informare atât în rândul angajatorilor și angajaților, cât și al organizațiilor sindicale și patronale, privind drepturile și obligațiile prevăzute de legislația muncii. Totodată, inițiativa urmărește promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în mediul profesional.

Peste 1.600 de controale efectuate de ITM Iași

În cadrul ședinței au fost prezentate și rezultatele activității de control desfășurate de ITM Iași.

Numai în luna mai 2026, inspectorii de muncă au realizat 1.664 de controale privind respectarea legislației în domeniul relațiilor de muncă. În urma verificărilor au fost constatate și remediate 1.061 de obligații respectate de angajatori, au fost dispuse 603 măsuri obligatorii pentru remedierea neregulilor identificate, au fost desfășurate și acțiuni de informare și consiliere destinate angajatorilor și salariaților.

Aceste date evidențiază activitatea intensă de monitorizare a respectării legislației muncii la nivelul județului.

Hărțuirea la locul de muncă, una dintre principalele teme

Un subiect important al dezbaterilor l-a reprezentat prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă.

Reprezentanții ITM au reamintit că angajatorii au obligația legală de a informa salariații cu privire la drepturile lor, de a implementa măsuri pentru prevenirea tuturor formelor de hărțuire și discriminare și de a crea un climat profesional bazat pe respect reciproc, siguranță și tratament egal.

Autoritățile au subliniat că un mediu de lucru sănătos contribuie atât la protejarea angajaților, cât și la creșterea performanței organizațiilor.

Autoritățile apreciază că negocierile colective, respectarea legislației muncii și prevenirea conflictelor în mediul profesional reprezintă elemente-cheie pentru dezvoltarea unui climat economic stabil și a unui mediu de lucru echitabil și sigur pentru toți salariații din județul Iași. Carmen DEACONU