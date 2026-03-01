La Iași, primăvara începe cu vizite gratuite la muzee

* prima zi de marți din lună vine cu un cadou pentru ieșeni: intrare gratuită în unele dintre cele mai importante muzee din oraș * de la Casa Muzeelor și Bojdeuca lui Creangă la Casa Junimii și muzeele poeților, traseul e o invitație la patrimoniu, memorie și povești

La Iași, începutul de primăvară are, anul acesta, un pretext perfect pentru o plimbare cu sens: marți, 3 martie 2026, în prima zi de marți a lunii, o serie de muzee pot fi vizitate gratuit, în intervalul 10:00–17:00. Pentru mulți, e ocazia rară de a intra „fără plan” în locuri pe lângă care trec zilnic, dar pe care le amână mereu pentru „altădată”.

Lista spațiilor deschise cu acces liber acoperă o bună parte din harta culturală a orașului: Muzeul „Nicolae Gane”, Muzeul „Ion Creangă” – Bojdeuca, Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii, Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul”, Muzeul „Mihai Eminescu”, Colecția „Istoria teatrului românesc”, Muzeul „Otilia Cazimir”, Muzeul „George Topîrceanu”, Muzeul „Mihai Codreanu”, precum și Muzeul „Vasile Alecsandri” (Mircești).

Un punct de atracție aparte rămâne Casa Muzeelor, pentru densitatea de povești adunate într-un singur loc. Aici pot fi vizitate, în aceeași zi, Muzeul Pogromului de la Iași, Muzeul Teatrului Evreiesc în România, Muzeul Poezie(i), Muzeul Literaturii Române și Muzeul Copilăriei în Comunism. E un traseu care te mută, aproape fără să-ți dai seama, de la biografii personale la istorie colectivă, de la obiecte fragile la teme grele, de la literatură la memorie.

Intrarea liberă nu e doar un avantaj de buget, ci un semn că muzeele pot fi trăite ca parte din oraș, nu ca „excursie” rară. O zi la muzeu e un mod simplu de a-ți reîntâlni Iașul: cu casele lui vechi, cu vocile scriitorilor, cu scenele teatrului, cu ceea ce s-a pierdut și ceea ce merită păstrat. Iar primăvara, până la urmă, începe exact așa: cu un pas în plus spre lumină — și spre povești care nu au voie să fie uitate.

Maura ANGHEL