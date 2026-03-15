Preot grec condamnat pentru delapidare, portretizat pe Catedrala Veche din Iași
Cât mai are România de recuperat din împrumuturile acordate de Nicolae Ceaușescu. Irakul și Mozambicul și-au plătit o parte din datorii
CURS BNR: Euro și dolarul scad puternic.
Rate mai mari la credite
Banii publici s-au lipit de conturile nevestei lui Relu Fenechiu! Consoarta pușcăriașului primește sute de contracte fără licitație. În doar câteva zile a pus mâna pe 720.000 de lei
Furt masiv de energie, în Moldova!
Iranul lansează un avertisment direct României privind o posibilă implicare militară alături de SUA
Teleormanul sfidează România!Fără echipă în primele două ligi, inaugurează stadion de 10 milioane de euro, dar se închide fabrica de rulmenți: 800 de șomeri noi
Pagina principală Moldova La Iași, simularea Evaluării Naţionale începe cu probleme

Simularea examenului de Evaluarea Naţională pentru elevii de clasa a VIII-a începe luni, 16 martie, sub semnul întrebării, în condiţiile în care peste 3.000 de profesori au anunţat că vor boicota organizarea testărilor. În acest context, autorităţile din educaţie au fost nevoite să reorganizeze modul de desfăşurare a simulării.

Potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean, simularea va avea loc în 153 din cele 155 de unităţi de învăţământ din judeţ. În două şcoli din mediul rural testarea nu poate fi organizată, însă pentru elevii de acolo vor fi căutate soluţii alternative. „Vom căuta soluţii şi pentru copiii de acolo, eventual o simulare la nivelul şcolii, cu subiecte asemănătoare”, a spus Mihaela Lesenciuc, inspector şcolar şi vicepreşedinte al Comisiei pentru Evaluarea Naţională din judeţ.

Organizarea testării a fost mai dificilă decât în anii trecuţi, deoarece în unele şcoli au fost folosite mai puţine săli de clasă pentru a se putea asigura personalul necesar pentru supraveghere.

În prezent, aproximativ 150 de profesori s-au înscris ca evaluatori pentru corectarea lucrărilor, adică aproape 70% din necesar. Pentru a asigura supravegherea elevilor, unele unităţi de învăţământ au apelat nu doar la profesori, ci şi la bibliotecari sau laboranţi, iar în anumite cazuri chiar directorii şcolilor vor intra în sălile de examen ca profesori asistenţi.

În total, aproximativ 7.100 de elevi de clasa a VIII-a din judeţul Iaşi sunt înscrişi automat pentru simularea Evaluării Naţionale, care începe luni cu proba la Limba şi literatura română.

Cei de la USLIP Iaşi au anunţat, în cursul săptămânii trecute, că peste 3.000 de profesori din judeţ vor boicota simulările pentru Evaluarea Naţională şi pentru Bacalaureat 2026. Organizaţia are aproximativ 7.700 de membri, însă doar profesorii care predau la gimnaziu şi liceu pot fi implicaţi direct în organizarea simulărilor. Laura RADU

 

