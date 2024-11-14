La un pas de carnagiu pe un drum din judeţ. Planul Roşu a fost activat

* în urma ciocnirii dintre un autoturism și un microbuz școlar cu 14 elevi, la Ciortești, au rezultat două victime, un bărbat în vârstă de 44 ani şi o fată în vârstă de 15 ani, care a suferit un traumatism cranian * ambii au ajuns la spital

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, după ce ieri dimineaţa pe DN 24, în comuna ieşeană Ciorteşti, a avut loc un accident rutier în care a fost implicat un autoturism şi un microbuz cu 14 elevi.

Ieri dimineaţă, Planul Roşu a fost activat după ce pe DN24, în comuna Ciorteşti, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autoturism şi un microbuz şcolar în care se aflau 14 minori.

În urma accidentului au rezultat două victime, un bărbat în vârstă de 44 ani, care are un traumatism la genunchiul stâng şi epistaxis, precum şi o fată în vârstă de 15 ani, care a suferit un traumatism cranian.

Cele două victime au fost preluate de echipajele Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Ceilalţi elevi au fost preluaţi de către un alt microbuz şi transportaţi la unităţile de învăţământ

Cei de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie spun că niciunul dintre şoferii celor două vehicule nu se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice. „La data de 13 noiembrie, în jurul orei 7,30, poliţiştii Serviciului Rutier Iaşi au fost sesizaţi, prin apel unic de urgenţă 112, despre un accident rutier, produs pe DN24, în comuna Ciorteşti. Din primele cercetări efectuate, s-a constatat faptul că în accident au fost implicate un autoturism şi un microbuz şcolar. În urma impactului, două persoane au fost rănite. Ambii şoferi au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate”, au transmis cei de la IPJ Iaşi. Laura RADU