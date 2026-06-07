Larisa Iordache a dat startul modernizării sălii de sport a UAIC

Una dintre cele mai degradate săli de sport ale orașului, cea a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, va fi transformată într-un complex modern destinat studenţilor şi activităţilor sportive universitare.

Demararea lucrărilor de reabilitare, modernizare şi extindere a Sălii de Sport S3 a fost marcată printr-un eveniment la care a participat şi fosta mare gimnastă Larisa Iordache. „Sper ca şi oamenii din Iaşi să simtă bucuria pentru sport şi să se bucure de această sală de sport. Cred că aici se pot organiza competiţii şcolare, naţionale. De asemenea, se vor putea organiza şi turnee. Sportul ajută la o stare emoţională mult mai bună şi la un progres fabulos. Nu doar studenţii, ci toţi oamenii au nevoie de câte un pic de sport în viaţa lor. Cu atât mai mult, studenţii fiind la început de drum, cred că acest proiect este foarte important. Sunt sigură că vor simţi un suflu proaspăt şi un surplus de energie atunci când vor intra într-o sală de sport frumoasă şi bine dotată”, a spus Larisa Iordache.

Alături de sportiva medaliată la competiţii europene, mondiale şi olimpice, la eveniment au fost prezenţi Liviu-George Maha, rectorul universităţii, precum şi reprezentanţi ai Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport. „De 17 ani această sală de sport este închisă, dar chiar şi înainte sala nu oferea cele mai bune condiţii. Adică în anii 2000 nu mai corespundea standardelor, nici măcar nu puteam vorbi de condiţii decente. Sunt aproape 20 de ani de când sala nu oferă celor de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport cadrul de desfăşurare a activităţilor didactice. Pentru noi este un moment important pentru că s-au făcut foarte multe eforturi pentru găsirea unor soluţii tehnice care să asigure şi funcţionalitate şi, în acelaşi timp, să fie acceptată de Ministerul Educaţiei din perspectiva tehnico-economică, costurile nefiind foarte reduse”, a spus rectorul UAIC, Liviu George Maha.

Investiţia se ridică la aproape 14 milioane de lei, fără TVA, şi vizează consolidarea, extinderea şi modernizarea unei clădiri care a rămas închisă ani la rând din cauza stării avansate de degradare. Proiectul prevede păstrarea unor elemente ale construcţiei existente, care vor fi integrate într-o infrastructură complet modernizată.

Noua sală va include un spaţiu dedicat gimnasticii, amenajat la nivelul inferior, o sală multifuncţională pentru baschet, volei şi handbal, vestiare moderne, spaţii de depozitare pentru echipamente sportive, cabinet medical şi facilităţi destinate persoanelor cu dizabilităţi. De asemenea, proiectul cuprinde zone de relaxare pentru studenţi şi sisteme de eficienţă energetică bazate pe panouri fotovoltaice şi panouri solare.

Reprezentanţii universităţii au subliniat că investiţia face parte din programul de modernizare a infrastructurii educaţionale şi sportive a instituţiei şi urmăreşte crearea unor condiţii moderne pentru activităţile didactice şi sportive.

Prezenţa Larisei Iordache la Iaşi a avut loc în cadrul unor acţiuni dedicate promovării sportului şi a educaţiei prin sport, organizate în parteneriat cu universitatea. Laura RADU