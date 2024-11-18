Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: „În ultimii ani asistăm la o transformare profundă, care se resimte în toate segmentele pieţei financiare”

În ultimii ani asistăm la o transformare profundă, care se resimte în toate segmentele pieţei financiare. Dezvoltarea şi implementarea acestui proiectului RoPay poziţionează România pe harta iniţiativelor europene de referinţă în domeniul plăţilor retail, a spus Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR, în cadrul conferinţei de lansare a serviciului RoPay la sediul BNR. „În ultimii ani asistăm la o transformare profundă, care se resimte în toate segmentele pieţei financiare. În domeniul plăţilor, cele prin intermediul telefoanelor şi cardurilor prind teren. Telefoanele mobile, reprezină astăzi mai mult, acestea fiind transformate în adevărrate hub-uri financiare. Acest fenomen global a determinat beneficii pentru piaţă, ducând la creşterea incluziunii financiare la o eficienţă crescută, aşa cum se poate observa în perioada actuală. Progresul tehnologic este susţinut. În anii următori putem anticipa schimbări semnificative. Deja aplicaţiile mobile au integrat inteligenţă artificială”, a spus Leonardo Badea.

El a mai adăugat că proiectul RoPay a fost dezvoltat având la bază bune practici europene şi un nivel de siguranţă comparabil cu cele din alte state europene.

„Serviciile financiare în special cele de plăţi trebuie să evolueze în continuare. Dezvoltarea şi implementarea acestui proiect poziţionează România pe harta iniţiativelor europene de referinţă în domeniul plăţilor retail. Proiectul RoPay a fost dezvotlat având la bază bune practici europene şi un nivel de siguranţă ccomparabil cu alte state europene. RoPay permite plata instant de la un cont bancar la altul, prin utilizarea unui cod QR, sau a numărului de telefon mobil. BNR promovează şi monitorizează buna funcţionare a sistemelor de plăţi. Suntem încrezători ca piaţa plăţilor de retil din România va continua să fie dinamică, va menţine accentul pe siguranţă, rapiditate şi eficacitate”, a mai explicat Leonardo Badea.