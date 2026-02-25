Licitație uriașă la Iași! CFR scoate pe piață 162 de spații și terenuri

Mișcare spectaculoasă pe piața imobiliară și economică din Moldova! Regionala CFR Iași vine cu cea mai amplă ofertă de închiriere din ultimii ani, scoțând la licitație nu mai puțin de 162 de locații, într-un proces care ar putea redesena activitatea comercială din jurul infrastructurii feroviare.

Licitația, programată miercuri, atrage deja interesul investitorilor, antreprenorilor locali și operatorilor economici din mai multe județe, în condițiile în care oferta include spații extrem de variate — de la terenuri industriale uriașe până la amplasamente premium pentru ATM-uri sau automate de cafea.

Chirii care urcă la niveluri record

Cele mai mari tarife sunt cerute pentru spațiile mici, dar strategice, destinate amplasării de bancomate sau automate de băuturi calde. În aceste cazuri, chiria poate ajunge la aproximativ 200 de lei pe metru pătrat lunar — un nivel rar întâlnit pentru proprietăți administrate de stat.

Pe lista ofertelor apare inclusiv un teren destinat instalării unei antene de comunicații mobile, semn că infrastructura feroviară devine tot mai atractivă pentru operatorii telecom.

Dacă unele spații măsoară doar câțiva metri pătrați, altele impresionează prin dimensiuni. În zona Dornești–Vicșani, din județul Suceava, sunt scoase la închiriere terenuri care ajung chiar la 2–3 hectare, cu destinații logistice: căi de acces, parcări, depozite sau platforme industriale.

Oferta include o paletă largă de activități posibile: săli pentru cursuri de legislație rutieră, parcări și servicii publice, spații de alimentație publică și bufete, depozite și silozuri, zone pentru material lemnos sau activități comerciale diverse.

Pentru multe localități, aceste spații ar putea deveni nucleul unor noi investiții locale.

Ordin direct de la Ministerul Transporturilor

Licitația nu este întâmplătoare. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a cerut încă din luna ianuarie valorificarea activelor excedentare ale Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, considerate neutilizate sau fără rol strategic în dezvoltarea infrastructurii feroviare.

După o analiză amplă a terenurilor și construcțiilor aflate în domeniul privat al companiei, Consiliul de Administrație a decis lansarea procedurilor legale pentru închirierea acestora prin licitații publice.

Autoritățile susțin că procesul va respecta principiile transparenței, concurenței și utilizării eficiente a patrimoniului statului. Daniel BACIU