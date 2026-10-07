* inteligența artificială, securitatea cibernetică, infrastructura digitală și educația ajung în centrul unei conferințe la Iași * Digital&Sustenabil aduce, pe 8 și 9 octombrie, reprezentanți ai marilor companii de tehnologie, alături de profesori, directori de școli și specialiști locali

România intră în 2026 cu un decalaj major față de Europa în utilizarea inteligenței artificiale. Doar 5,2% dintre companiile românești cu cel puțin zece angajați foloseau tehnologii AI în 2025, de aproape patru ori mai puțin decât media Uniunii Europene, de 20%. În acest context, Iașul devine pentru două zile punct de întâlnire între lideri locali și globali din tehnologie și educație, la conferința Digital&Sustenabil 2026, organizată pe 8 și 9 octombrie, la Hotel Internațional.

AI-ul trece de la experiment la infrastructură și rezultate

Tema ediției din 2026 este „mAIndset” și pune în aceeași discuție inteligența artificială, infrastructura de calcul, conectivitatea, securitatea cibernetică și eficiența energetică. Organizatorii pornesc de la ideea că accesul la instrumente AI nu este suficient dacă firmele, instituțiile publice sau școlile nu au infrastructura, oamenii și sistemele de protecție necesare.

„AI poate schimba felul în care lucrăm și învățăm, dar rezultatele apar atunci când investim și în infrastructură, securitate și oameni. La Digital&Sustenabil aducem împreună specialiștii care ne arată cum se leagă aceste decizii în practică”, spune Mihai Suchar, director general Quartz Matrix.

Conferința reunește reprezentanți și specialiști ai unor companii precum HP Inc., Microsoft, Cisco, Lenovo, Fortinet, Bitdefender, Schneider Electric, Veeam, ASUS și Milestone, alături de experți din mediul academic, administrație și educație.

Datele europene explică miza acestor discuții. În 2025, 20% dintre companiile din Uniunea Europeană foloseau tehnologii AI, față de 13,5% cu un an înainte. România se afla la finalul clasamentului european, cu 5,2%, în timp ce Danemarca ajunsese la 42%, Finlanda la 37,8%, iar Suedia la 35%.

Pe 8 octombrie, tehnologia intră în companii și instituții

Prima zi a conferinței, 8 octombrie, este dedicată companiilor, administrației publice, sănătății și mediului universitar. Programul începe la ora 9.00 și include sesiuni despre utilizarea concretă a inteligenței artificiale, infrastructură pregătită pentru AI, securitate și energie.

Microsoft deschide zona tehnică printr-o sesiune despre trecerea de la potențialul AI la rezultate, iar specialiști de la Lenovo, Veeam și Quartz Matrix vor prezenta infrastructura necesară noilor aplicații. Programul continuă cu teme privind competitivitatea prin controlul consumului de energie, managementul infrastructurii IT și aplicațiile inteligente utilizate în organizații și comunități.

Discuția este relevantă și pentru mediul economic local. AI-ul începe să schimbe modul în care sunt automatizate sarcini, analizate volume mari de date sau gestionate procese administrative, însă diferența dintre utilizarea ocazională a unui instrument generativ și integrarea reală a inteligenței artificiale într-o organizație rămâne foarte mare.

Pe 9 octombrie, focusul se mută în școli

A doua zi, 9 octombrie, este dedicată profesorilor și învățământului preuniversitar. Programul aduce la aceeași masă specialiști în tehnologie, directori de școli și cadre didactice.

Sunt anunțate sesiuni despre conectivitatea și securitatea rețelelor din școli, administrarea echipamentelor digitale și utilizarea instrumentelor AI în activitatea profesorilor. Microsoft va susține atelierul „Copilot – AI la catedră”, iar o parte consistentă a programului va fi dedicată gândirii critice în era inteligenței artificiale și formării profesorilor.

Printre participanții din educație se află reprezentanți ai Casei Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași, Colegiului Economic „Virgil Madgearu”, Colegiului Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”, unităților de învățământ din Miroslava și Pașcani, precum și cadre universitare din Iași și Cluj-Napoca.

Introducerea inteligenței artificiale în școli vine însă peste un deficit digital important. Potrivit datelor Eurostat publicate în 2026, doar 53,3% dintre tinerii români cu vârste între 16 și 24 de ani aveau în 2025 cel puțin competențe digitale de bază. Media Uniunii Europene era de 74,6%.

Dan DIMA