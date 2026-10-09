Liderul PNL Iași acuză PSD că pregătește suspendarea lui Nicușor Dan: „Lipsesc 18 voturi”

Scenariu exploziv lansat de liderul PNL Iași! Deputatul liberal Alexandru Muraru susține că în PSD s-ar pregăti un plan pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan și avertizează că demersul ar putea primi sprijin parlamentar în următoarele luni. Potrivit acestuia, ar mai lipsi 18 voturi pentru atingerea obiectivului.

Alexandru Muraru afirmă - într-un interviu acordat RFI, vineri, că semnăturile unor parlamentari PSD pentru un demers de suspendare a șefului statului nu ar fi un simplu episod politic, ci un semnal al unei posibile schimbări de strategie în partid. Liberalul acuză conducerea social-democrată că ar tolera această inițiativă și sugerează că, în cele din urmă, demersul ar putea beneficia de susținerea AUR și a altor formațiuni. „Lipsesc în acest moment 18 voturi pentru suspendarea președintelui”, a declarat liderul PNL Iași, care susține că a primit semnale de la colegi parlamentari despre declanșarea unei asemenea operațiuni. Muraru a făcut o paralelă cu evenimentele politice din 2024 și a afirmat că scenariul s-ar putea repeta, de această dată în Parlament.

Până în acest moment, declarațiile reprezintă acuzațiile formulate de liderul liberal, iar existența unui plan asumat oficial de conducerea PSD pentru suspendarea președintelui nu este demonstrată de informațiile prezentate.

Muraru acuză PSD că blochează formarea noului Guvern

În același interviu, Alexandru Muraru a criticat poziția PSD în negocierile pentru formarea unui nou Executiv. Liberalul susține că social-democrații ar fi schimbat condițiile politice după desemnarea lui Luca Niculescu și că solicitările lor riscă să blocheze formula unui guvern tehnocrat.

Muraru a precizat că PNL nu oferă un „cec în alb” viitorului cabinet și că va evalua programul de guvernare și lista miniștrilor înainte de a lua o decizie. Totuși, el consideră că un Executiv tehnocrat ar fi o soluție potrivită pentru perioada dificilă prin care trece România, inclusiv pentru pregătirea bugetului pe 2027 și gestionarea problemelor economice din timpul iernii.

„Un vulcan” în interiorul PSD

Liderul PNL Iași descrie tensiunile din PSD drept un conflict intern care ar putea afecta negocierile pentru noul Guvern. În opinia sa, contradicțiile și condițiile impuse de diferite tabere riscă să transforme discuțiile într-o luptă pentru controlul partidului. „Ceea ce a început de 48 de ore arată ceva foarte dubios care se întâmplă în PSD, care seamănă cu un vulcan”, a afirmat Muraru.

Declarațiile vin într-un moment tensionat al negocierilor politice, în care formarea noului Executiv și relația dintre partide rămân subiecte centrale. Acuzația privind suspendarea lui Nicușor Dan adaugă un nou front disputei politice, însă rămâne de văzut dacă va fi susținută de pași concreți în Parlament. Adina MITREA