Lovitură de proporții în educația tehnică: TUIASI urcă în elita Erasmus+

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) confirmă, încă o dată, că joacă în liga mare a învățământului superior românesc, după ce a fost plasată pe locul 2 între universitățile tehnice din țară în cadrul celei mai recente finanțări Erasmus+ 2026 și în top 10 la nivel național din 75 de instituții selectate.

Cu un buget total impresionant de 1.511.490 de euro, Iașul devine unul dintre polii majori ai mobilității academice europene, într-un context în care competiția între universități a fost mai dură ca oricând.

Pentru studenți, rezultatul nu este doar o statistică, ci o deschidere masivă către Europa academică: burse, stagii internaționale, programe de practică și colaborări directe cu universități și companii din spațiul european.

Explozie de proiecte noi: 20 de programe internaționale BIP finanțate

Una dintre cele mai spectaculoase evoluții vine din zona programelor Blended Intensive Programmes (BIP), unde TUIASI a reușit finanțarea a 20 de proiecte internaționale noi, fiecare cu o alocare de 8.000 de euro.

Aceste programe combină mobilitatea fizică în universități europene cu învățarea online colaborativă, creând un model educațional hibrid care transformă radical modul în care studenții învață și interacționează. „Este vorba despre o schimbare de paradigmă în educația inginerească europeană”, transmit reprezentanții universității.

Performanța TUIASI nu se oprește la studenți. La capitolul formare a personalului (STT), universitatea a obținut un buget de 263.445 de euro, clasându-se pe locul 3 la nivel național.

Acești bani înseamnă acces direct la cursuri internaționale, schimburi academice și traininguri în universități europene, cu efect direct asupra modernizării sistemului educațional din Iași.

Și studenții sunt printre marii câștigători ai acestui succes: 815.580 euro pentru mobilități de studii, 91.575 euro pentru stagii de practică.

Rezultatul plasează TUIASI în prima jumătate a clasamentului național și garantează un flux constant de oportunități internaționale pentru tinerii ingineri ai Iașului.

Ingineria ieșeană intră în circuitul european de elită

Prin proiecte precum INGENIUM, COIL și programele de tip Pathway, TUIASI își consolidează poziția de hub academic european, unde granițele dintre universități devin tot mai difuze, iar colaborarea internațională devine regulă, nu excepție.

Rezultatele Erasmus+ 2026 nu sunt doar o reușită administrativă, ci un semnal clar: Iașul universitar se aliniază rapid la standardele marilor centre academice europene.

Iar pentru mii de studenți, asta înseamnă un singur lucru: mai multă Europă în fiecare diplomă.

Carmen DEACONU