Lucrările la UPU de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, aproape finalizate

* odată cu darea în folosință a acestui obiectiv, unitatea medicală ieșeană va dispune de „cea mai mai modernă și funcțională” unitate de primire a urgențelor din țară * a fost construită o nouă clădire, cu o suprafață de peste 2.300 de metri pătrați, extinderea UPU însemnând o creștere a numărului de paturi de 7 ori, de la 5 la 35

Președintele Consiliului Județean (CJ), Costel Alexe, a anunțat că lucrările la noua Unitate de Primire a Urgențelor (UPU) de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” sunt foarte aproape de finalizare. „Lucrările la noua Unitate de Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfânta Maria sunt aproape finalizate. Anul acesta, vom da în folosință clădirea, cu spații moderne și dotări de ultimă generație”, a declarat Costel Alexe.

Acesta a anunțat că la începutul lunii august, instituția pe care o conduce a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene contractul de finanțare pentru cea de-a doua etapă a proiectului de extindere și dotare a Unității Funcționale Regionale de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”, care va consta în dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale prin îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență pentru populația de vârstă pediatrică (0-18 ani) din Regiunea de Nord Est. „În urma implementării proiectului va rezulta o Unitate de Primiri Urgențe modernă, integrată spitalului, dotată cu echipamente de investigație de ultima generație. Astfel, investiția pentru proiectul Extindere și dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași” va contribui la dezvoltarea la nivel local și regional a infrastructurii sanitare, reducând inegalitățile existente între România și celelalte state membre ale Uniunii Europene”, a precizat președintele Consiliului Județean.

Proiectul privind extinderea și dotarea UPU de la Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii „Sfânta Maria” include construirea unei clădiri noi cu o suprafață de peste 2.300 de metri pătrați, cu demisol, parter și etaj, pe terasa căreia va fi amenajat și un heliport. În final, extinderea UPU va însemna o creștere a numărului de paturi de 7 ori, de la 5 la 35, unitatea medicală urmând astfel să răspundă prompt urgențelor medicale pediatrice.

Contractul pentru execuția lucărilor a fost semnat în luna august 2022, firma câștigătoare a licitației fiind SC Daroconstruct SRL. Valoarea investiției este de 38 de milioane de lei fără TVA, iar termenul limită de finalizare a lucrărilor luna sepetembrie 2024. Fondurile pentru extinderea și dotarea UPU sunt asigurate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 al Uniunii Europene, Axa prioritara 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.2 „Îmbunătățirea Calității și a Eficienței Îngrijirii Spitalicești de Urgență” Operațiunea B – Unități de primiri urgențe. Edi MACRI