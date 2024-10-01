„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
FOTO -- Un vlăstar din Teiul lui Mihai Eminescu a fost plantat la Chișinău
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Luptă cu lopata şi sapa între doi vecini, încheiată cu două procese

Luptă cu lopata şi sapa între doi vecini, încheiată cu două procese

Luptă cu lopata şi sapa între doi vecini, încheiată cu două procese

* unul deja a obţinut ordin de protecţie împotriva celuilalt, care e obligat ca, vreme de două luni, să păstreze o distanţă de minim 50 metri faţă de reclamant * prevederea însă nu-l afectează deloc, pentru că deja a plecat la muncă în străinătate

D.L. şi S.N. au casele învecinate, pe o stradă din Târgu Frumos. Ani la rând, relaţiile dintre cei doi au fost civilizate, bazate pe respect şi amabilitate reciprocă. Până duminică, 22 septembrie a.c., când, din senin şi fără un motiv clarificat, între cei doi au izbucnit violenţe cu iz medieval. Fiecare se acuză reciproc că s-ar fi aflat sub influenţa alcoolului şi a drogurilor, dar, deocamdată, nu s-a probat nimic. Versiunile celor doi diferă radical, iar singurii martori sunt rudele de gradul I. Mama şi tatăl lui D.L., respectiv fratele lui S.N. Care, prin definiţie, nu pot fi obiectivi.

Ostilităţile au început în jurul orei 21.00, cei doi vecini erau înarmaţi ca răsculaţii de la Bobâlna. Bâte, sapă, lopată, cuţite şi, evident, buzunarele burduşite cu pietre. Din fericire, nu s-a ajuns la nimic foarte grav, mama lui D.L. chemând la timp poliţia. S.N. s-a retras în casă, înainte de sosirea agenţilor, dar lupta a fost reluată a doua zi. De data asta, a fost ceva mai zdravănă, S.N. ajungând în spital.

După externare, s-a trezit că este chemat în instanţă, în calitate de pârât, D.L. solicitând emiterea unui ordin de protecţie împotriva lui. Ca să nu rămână mai prejos, S.N., înarmat cu certificatul medico-legal, i-a făcut plângere penală lui D.L., acuzându-l de „lovire sau alte violenţe”.

Speţa civilă s-a judecat prima, în regim de urgenţă, aşa cum spune legea, iar magistraţii de la Judecătoria Hârlău au admis, în parte, solicitările reclamantului. S.N. e obligat ca, vreme de două luni, să păstreze o distanţă de minim 50 metri faţă de D.L. Prevedere ce nu-l afectează deloc, pentru că deja a plecat la muncă în străinătate.

Cât priveşte dosarul penal, la el mai e mult de lucru. Claudiu CONSTANTIN

 

 

 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe