Luptă cu lopata şi sapa între doi vecini, încheiată cu două procese

* unul deja a obţinut ordin de protecţie împotriva celuilalt, care e obligat ca, vreme de două luni, să păstreze o distanţă de minim 50 metri faţă de reclamant * prevederea însă nu-l afectează deloc, pentru că deja a plecat la muncă în străinătate

D.L. şi S.N. au casele învecinate, pe o stradă din Târgu Frumos. Ani la rând, relaţiile dintre cei doi au fost civilizate, bazate pe respect şi amabilitate reciprocă. Până duminică, 22 septembrie a.c., când, din senin şi fără un motiv clarificat, între cei doi au izbucnit violenţe cu iz medieval. Fiecare se acuză reciproc că s-ar fi aflat sub influenţa alcoolului şi a drogurilor, dar, deocamdată, nu s-a probat nimic. Versiunile celor doi diferă radical, iar singurii martori sunt rudele de gradul I. Mama şi tatăl lui D.L., respectiv fratele lui S.N. Care, prin definiţie, nu pot fi obiectivi.

Ostilităţile au început în jurul orei 21.00, cei doi vecini erau înarmaţi ca răsculaţii de la Bobâlna. Bâte, sapă, lopată, cuţite şi, evident, buzunarele burduşite cu pietre. Din fericire, nu s-a ajuns la nimic foarte grav, mama lui D.L. chemând la timp poliţia. S.N. s-a retras în casă, înainte de sosirea agenţilor, dar lupta a fost reluată a doua zi. De data asta, a fost ceva mai zdravănă, S.N. ajungând în spital.

După externare, s-a trezit că este chemat în instanţă, în calitate de pârât, D.L. solicitând emiterea unui ordin de protecţie împotriva lui. Ca să nu rămână mai prejos, S.N., înarmat cu certificatul medico-legal, i-a făcut plângere penală lui D.L., acuzându-l de „lovire sau alte violenţe”.

Speţa civilă s-a judecat prima, în regim de urgenţă, aşa cum spune legea, iar magistraţii de la Judecătoria Hârlău au admis, în parte, solicitările reclamantului. S.N. e obligat ca, vreme de două luni, să păstreze o distanţă de minim 50 metri faţă de D.L. Prevedere ce nu-l afectează deloc, pentru că deja a plecat la muncă în străinătate.

Cât priveşte dosarul penal, la el mai e mult de lucru. Claudiu CONSTANTIN