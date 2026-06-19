Lupta pentru putere în CJAS Iași s-a terminat înainte de a începe!

* singurul candidat la funcția de director general, care ocupă funcția din 2017, a trecut cu brio de primele probe * CNAS scoate acum la concurs funcțiile-cheie din organigrama de conducere!

Sistemul de sănătate intră într-o nouă fază de tensiune administrativă, după ce Casa Națională de Asigurări de Sănătate a declanșat procedura de ocupare prin concurs a funcțiilor de directori generali ai caselor județene.

După etapele de depunere a dosarelor, verificări și contestații, proba scrisă a avut loc pe 18 iunie, iar pe 23 iunie urmează interviul decisiv, moment în care se va tranșa cine va conduce instituțiile-cheie din fiecare județ.

La Iași, situația este deja calmă: un singur candidat s-a înscris - Gheorghe Radu Țibichi, actualul director, care își apără poziția într-un concurs ce pare, cel puțin la nivel de competiție, aproape fără opoziție. În alte județe din regiune, scenariul este similar: competiție redusă sau candidaturi unice, în timp ce doar în Bacău și Botoșani se înregistrează o luptă reală între mai mulți candidați.

În acest context, CNAS transmite un mesaj ferm: sistemul trebuie deschis către profesioniști și eliberat de ceea ce oficialii numesc „funcții ocupate pe viață”. Este anunțată o schimbare de paradigmă, în care pozițiile de conducere nu vor mai fi considerate garantate, ci câștigate prin competiție și competență.

Declarațiile venite din vârful CNAS vorbesc despre o reformă profundă a sistemului de asigurări de sănătate, în care vor fi atrași specialiști din domenii-cheie precum medicina, economia, IT-ul și auditul, într-o încercare de a moderniza unul dintre cele mai complexe sisteme informatice și administrative ale statului român. „În etapa următoare vom continua eficientizarea resurselor umane și la nivelul eșaloanelor inferioare, astfel încât statutul de funcționar public să nu mai fie folosit ca mijloc de a deține o funcție de conducere pe viață. Vom deschide accesul profesioniștilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate”, a transmis conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, președintele CNAS.

În paralel, sunt anunțate planuri de întărire a structurilor de control, prevenire a fraudelor și chiar crearea unui departament de farmacoeconomie, semn că reforma nu vizează doar resursa umană, ci întreaga arhitectură de funcționare a sistemului. Carmen DEACONU