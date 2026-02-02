Mașinile noi devin rarități la Iași!

* județul a bifat doar 195 de mașini noi înmatriculate, un număr care, până nu demult, se înregistra într-o săptămână bună * pe piața second-hand, situația nu e cu mult mai roz: 790 de autoturisme – cifre greu de întâlnit în statisticile ultimilor ani * Iașul, cândva un județ dinamic, riscă să fie depășit la reînnoirea parcului auto de județe precum Mureș sau Argeș, în timp ce Bucureștiul și marile centre economice își consolidează dominația

Piața auto din România a intrat în 2026 cu frâna trasă brusc și cu motorul aproape oprit. Datele oficiale sunt un șoc chiar și pentru cei mai pesimiști analiști: în ianuarie, înmatriculările de autoturisme noi s-au prăbușit cu peste 33%, un recul brutal, cum nu s-a mai văzut în ultimii ani. Românii au spus „stop” achizițiilor, iar showroom-urile au rămas mai goale ca niciodată.

Raportul ACAROM, bazat pe datele DGPCI, arată o realitate dură: doar 7.927 de autoturisme noi au fost înmatriculate în toată țara, cu 33,5% mai puține decât în ianuarie 2025. O cădere liberă care ridică semne uriașe de întrebare despre viitorul industriei auto într-o Românie sufocată de scumpiri, taxe și incertitudine.

Pentru Iași, tabloul este și mai sumbru. În prima lună din 2026, județul a bifat doar 195 de mașini noi înmatriculate. Atât. Un număr care, până nu demult, se înregistra într-o săptămână bună. Pe piața second-hand, situația nu e cu mult mai roz: 790 de autoturisme – cifre greu de întâlnit în statisticile ultimilor ani.

Iașul, cândva un județ dinamic, riscă să fie depășit la reînnoirea parcului auto de județe precum Mureș sau Argeș, în timp ce Bucureștiul și marile centre economice își consolidează dominația.

Clasamentul național arată o Românie în două viteze. Capitala conduce detașat, cu 4.404 autoturisme noi, urmată la mare distanță de Ilfov (349), Cluj (249), Argeș (244), Mureș (242), Constanța (221) și Timiș (203). Iașul privește de pe margine, cu un scor care spune tot despre puterea de cumpărare și prioritățile românilor din regiune. Și, ca un fapt divers, nici măcar o singură mașină „de lux” înmatriculată în capitala Moldovei. O informație greu de găsit prin statisticile ultimilor ani!

La coada clasamentului, Mehedinți – 11 auto noi puse în circulație în ianuarie, Sălaj – 12, Vaslui – 22...

Într-o lună neagră pentru industria auto, există totuși o rază timidă de speranță: mașinile electrice. La Iași au fost înmatriculate 66 de vehicule electrice, un rezultat considerat bun într-un context extrem de dificil. La nivel național, însă, nici electricele nu scapă de recul: doar 974 de unități, în scădere cu 16,3% față de ianuarie 2025. Hibridele au totalizat 4.642 de unități, și ele pe minus.

Dacia încă rezistă, BYD șochează, Renault se prăbușește

În clasamentul mărcilor, Dacia rămâne lider, cu 1.442 de unități, urmată de Toyota (764) și Skoda (690). Surpriza vine însă din China: BYD intră direct în Top 10, cu 312 unități, în timp ce Renault are un rezultat slab și cade dramatic față de anul trecut. Suzuki dispare complet din top, semn clar că piața se reașază dur și fără milă.

Nici piața mașinilor rulate nu mai este colacul de salvare de altădată. În ianuarie 2026, înmatriculările de autoturisme second-hand au scăzut cu 5,63%, până la 25.985 de unități. Românii cumpără mai puțin, așteaptă mai mult și trag de mașinile vechi cât pot.

Ianuarie 2026 intră în istorie ca luna în care piața auto din România a frânat violent. Iașul simte din plin șocul, pierzând teren în fața județelor mai bogate, în timp ce românii amână decizia de a-și schimba mașina. Daniel BACIU