„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
FOTO -- Un vlăstar din Teiul lui Mihai Eminescu a fost plantat la Chișinău
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Magistraţii au tergiversat lucrurile până n-a mai fost nevoie să judece solicitările deţinutului

Magistraţii au tergiversat lucrurile până n-a mai fost nevoie să judece solicitările deţinutului

Magistraţii au tergiversat lucrurile până n-a mai fost nevoie să judece solicitările deţinutului

* asta ca replică pentru agasările la care au fost supuşi, timp de trei ani de către acesta * în acest răstimp, el a depus în instanţă aproape 20 de contestaţii

Cât a stat în puşcărie, C.B. a agasat atât pe cei de la Penitenciarul Iaşi, cât şi pe magistraţi. În doar trei ani, el a depus aproape 20 de contestaţii. La adresa judecătorului delegat sau la executare. Ultima iniţiativă de acest fel a fost împotriva încheierii din 22 martie a.c. Deţinutul n-a catadicsit să-şi motiveze cererea.

Magistraţii i-au răspuns cu aceeaşi monedă. Au tergiversat lucrurile până n-a mai fost nevoie să judece solicitările sale. Pentru că a mai cerut şi liberarea condiţionată. În mai, C.B. a fost liberat la termen, contestaţia împotriva hotărârii judecătorului delegat a fost analizată abia luni, 19 august a.c. Cum era logic şi normal, a fost respinsă, ca rămasă fără obiect. La fel au stat lucrurile şi ieri, când a fost termenul pentru cererea de liberare condiţionată. A rămas şi ea fără obiect. Dar petentul a trebuit să piardă timp, prezentându-se în instanţă şi nu pe degeaba. Trebuie să scoată din buzunar câte 100 lei pentru fiecare demers în parte. Claudiu CONSTANTIN

 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe