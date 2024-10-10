„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
Manager de vânzări, condamnat pentru câteva fumuri dintr-o ţigară cu cannabis

* bărbatul tocmai o cumpărase de la un dealer aflat sub supravegherea procurorilor DIICOT

Constantin S. (41 de ani) are un statut social solid, este absolvent de facultate şi lucrează ca manager de vânzări la o firmă din oraş. Acum s-a ales cu cazier penal, după o naivitate şi lipsă de prudenţă rar întâlnit. În timpul liber, bărbatul obişnuia să mai fumeze „cox”. Nu mult, o ţigară la câteva zile, aşa, de relaxare. Îşi procura drogul de la un dealer din cartierul Tătăraşi, cumpăra cantităţi infime. Aşa au stat lucrurile şi în după-amiaza de 17 august 2022, când şi-a procurat o singură doză de cocaină, nici măcar un gram.

A urcat în bloc, a sunat la uşa apartamentului, a scos banii, a luat ţigară, a ieşit în stradă, a aprins-o şi a apucat să tragă doar câteva fumuri din ea. Imediat a fost înconjurat de poliţişti, percheziţionat şi dus la secţie. Zona cu pricina era supravegheată în permanenţă, deoarece procurorii DIICOT obţinuseră indicii că într-un apartament din blocul respectiv se face trafic intens de stupefiante.

Prins în flagrant, managerul de vânzări s-a ales cu dosar penal pentru „deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu”, pe parcursul judecăţii el a semnat acordul de recunoaştere a vinovăţiei, dar tot n-a scăpat de pedeapsă. Prin sentinţa de alaltăieri, Constantin a fost condamnat la plata unei amenzi penale de 2.000 lei. Cam prea scumpă doza de cocaină. Cladiu CONSTANTIN

