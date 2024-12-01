Manifestări de Ziua Națională, la Iași

Ziua Națională a României, duminică, 1 decembrie 2024, va fi marcată la laşi printr-o serie de manifestări oficiale de tradiţie, dar şi prin deschiderea amenajărilor specifice organizate de Primăria Municipiului Iași cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă.

La ora 11.30 vor începe în Piața Palatului Culturii manifestările oficiale: Te Deum, alocuțiunile oficialităților, depunerea de coroane și parada militară.

De la ora 12.15 va avea loc un spectacol folcloric, „Noi suntem români”, susținut de Ștefan Pintilie, Loredana Colotin, Biatrice Duca și Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași.

Aprinderea iluminatului festiv montat cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă va avea loc la ora 17.00, în zona bradului de pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în fața sediului Primăriei Municipiului Iași. Momentul va fi marcat cu un mic spectacol pentru copii.

Servicii Publice SA a cumpărat pentru această iarnă peste 500 de brazi în ghivece, care sunt ornați și amplasați în toate zonele orașului, și circa 200 de brazi pentru unitățile de învățământ.

De asemenea, 22 de brazi mari sunt decorați cu instalații luminoase și montați pe pietonalul Ștefan cel Mare, Piața Unirii, la centrele de cartier ale Primăriei, Păcurari (Mimoza), Tătărași (Oancea), CUG (Rond vechi), Nicolina (Esplanada I), Alexandru cel Bun (Piața Voievozilor), Podu Roș, Ateneu și alte puncte de atracție.

Punctele principale de atracție rămân pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, unde sunt montate tuneluri din cetină cu instalații luminoase, și Piața Unirii, deasupra căreia este deja montată o plasă luminoasă.

Târgul de Crăciun al laşului şi parcul de distracţii vor fi organizate pe axa bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt și strada I.C. Brătianu, unde sunt montate roata panoramică și căsuțe ornate cu luminițe.