Manifestații de protest anti-Georgescu, la Iași!

Refrenele cântate în Piaţa Universităţii din Bucureşti s-au auzit, la 35 de ani de la Revoluţia din 1989, în Piaţa Unirii din Iaşi. „Mai bine haimana decât trădător, Mai bine huligan decât dictator”, sunt doar câteva versuri murmurate de tineri printre scandările anti Călin Georgescu şi anti-extremism.

Sute de tineri au venit marţi seara în Piaţa Unirii şi au strigat „Uniţi, salvăm ţara de Georgescu!”, „Georgescu, Georgescu, la fel ca Antonescu!", „Legiunea nu face naţiunea!", „Alertă antifascistă!", „Jos fascismul!”, "Libertate, nu fascism!", “Nu Georgescu-n turul doi, viitorul suntem noi”, „Afară, afară, extremiştii din ţară”, „Nu votaţi un dictator, tinerii vă cer în cor” .

„Am urmărit emisiuni şi podcasturi cu el dar nu am crezut niciodată că o să ajungă atât de puternic. Am venit în Piaţa Unirii ca să opresc un parcurs antidemocratic al României. Să nu se repete scenariul care s-a întâmplat în 1937 cu un partid legionar care a ajuns să ocupe poziţia a treia din preferinţele oamenilor. Şi în acelaşi timp, cred că am venit pentru ca România să-şi păstreze parcursul european. Dacă se poate să şi-l întărească”, a spus Ionuţ, un student la Universitatea „Al.I.Cuza”.

Tinerii spun că sunt intrigaţi de reuşita lui Călin Georgescu de a se clasa primul în competiţia pentru prezidenţiale şi că va merge în turul doi al alegerilor.

„Nu vrem să ne întoarcem în comunism, nu vrem să ieşim din UE, nu vrem să ieşim din NATO, credem în ştiinţă, credem în medicină. Vrem ca România să performeze şi să meargă mai departe măcar la acelaşi nivel la care este acum. Am ieşit să protestăm paşnic împotriva acestui candidat. Sper din tot sufletul ca românii să se trezească şi să îşi dea seama de pericolul real care ne aşteaptă”, a spus Larisa, studentă la UMF.

Protestatarii spun că nu vor să îşi închipuie o Românie fără Uniunea Europeană. „Împreună cu prietenii mei considerăm că Europa este un aliat şi nu este mult mai bine în el. Nu vreau să îmi fie teamă. Eu îmi doresc să rămân în România, doresc să fac chestii pentru România. În cazul în care ar exista un Ro-exit m-aş gândi foarte tare să plec din România. Sper să nu se întâmple aşa ceva”, a spus Marius, un tânăr absolvent de facultate.

Laura RADU