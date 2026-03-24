Marșul pentru viață ajunge în centrul Iașului. Mii de oameni sunt așteptați pe traseul din jurul Teatrului Național

* Arhiepiscopia Iașilor organizează duminică, 29 martie 2026, ediția din acest an a Marșului pentru viață, unul dintre cele mai vizibile evenimente publice incluse în Luna pentru viață * manifestarea va începe la ora 13:00, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, iar mesajul central al ediției este „Solidaritate pentru amândoi”, cu accent pe sprijinul acordat femeii însărcinate aflate în dificultate și copilului nenăscut

Iașul va găzdui duminică, 29 martie 2026, una dintre cele mai vizibile manifestări publice din cadrul Lunii pentru viață. Organizat de Arhiepiscopia Iașilor, prin Departamentul Pro Vita, Marșul pentru viață va reuni credincioși, familii, voluntari și organizații implicate în sprijinirea mamelor aflate în situații dificile, sub tema „Solidaritate pentru amândoi”.

Adunarea participanților este programată între orele 12:00 și 13:00, în zona Esplanadei Teatrului Național, după care va urma prezentarea evenimentului, mesajul Mitropolitului Moldovei și Bucovinei, interpretarea imnului dedicat ediției din acest an și o serie de intervenții susținute de reprezentanți ai Arhiepiscopiei, ai administrației locale și ai unor invitați implicați în proiecte de sprijin pentru familie și maternitate. Organizatorii au anunțat și un moment susținut de Corul Psaltic de copii Mini Byzantion, iar la ora 14:05 este prevăzută plecarea pe traseul Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt – Strada Gavriil Musicescu – Bulevardul Independenței – Strada I. C. Brătianu – Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Încheierea este programată pentru ora 15:15.

Evenimentul de la Iași face parte dintr-o mobilizare mai amplă desfășurată în Arhiepiscopia Iașilor, unde, în această primăvară, sunt anunțate peste 700 de activități dedicate promovării vieții, iar Marșul pentru viață este organizat în 24 de localități din Moldova, între care Iași, Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Botoșani, Dorohoi, Piatra Neamț și Târgu Neamț. Tema „Solidaritate pentru amândoi” este folosită de organizatori pentru a sublinia ideea unei rețele de sprijin în jurul mamei și al copilului, într-un context în care accentul este pus nu doar pe mesajul public, ci și pe soluții concrete pentru femeile aflate în criză de sarcină.

Un punct important al ediției din acest an va fi și zona de informare amenajată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, unde Departamentul Pro Vita va prezenta proiectele prin care sprijină femeile însărcinate aflate în dificultate. Printre acestea se află Programul „Praesidio”, derulat din 2011, prin care beneficiarele pot primi consiliere psihologică și duhovnicească, sprijin medical și financiar, cazare temporară în apartamente protejate, precum și consiliere oferită la cabinetul de la Maternitatea „Elena Doamna” din Iași. La stand vor fi disponibile și materiale informative, iar fondurile obținute din vânzarea unor produse vor fi direcționate către proiectele sociale ale departamentului.

Prin amploare, traseu și mesaj, marșul din centrul Iașului se anunță drept unul dintre cele mai vizibile evenimente publice ale sfârșitului de martie, aducând împreună clerici, voluntari, familii, organizații civice și asociații care activează în zona sprijinului pentru copii și părinți. Pentru Iași, evenimentul are și o miză de imagine publică: orașul devine, pentru câteva ore, scena unei manifestări ample în care comunitatea religioasă și cea civică încearcă să transmită, în spațiul public, un mesaj despre sprijin, responsabilitate și implicare.

Maura ANGHEL