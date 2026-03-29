Marșul pentru Viață revine la Iași. Mitropolitul Teofan vorbește despre „valoarea și demnitatea omului”, iar tema din acest an este „Solidaritate pentru amândoi”

Iașul găzduiește duminică, 29 martie 2026, o nouă ediție a Marșului pentru Viață, organizată de Arhiepiscopia Iașilor prin Departamentul Pro Vita. Evenimentul aduce în prim-plan tema sprijinului acordat femeilor însărcinate aflate în dificultate și copilului nenăscut, într-un program care include mesaje publice, moment artistic, informare și un traseu prin centrul orașului.

Iașul se află printre cele 24 de localități din Arhiepiscopia Iașilor în care este organizat anul acesta Marșul pentru Viață, după ce, la începutul lunii martie, Departamentul Pro Vita anunța o amplă serie de manifestări reunite sub genericul „Luna pentru viață”. În acest cadru, organizatorii au vorbit despre peste 700 de activități desfășurate în Arhiepiscopie, cu implicarea protopopiatelor, parohiilor, instituțiilor de învățământ și a altor entități partenere.

Mesajul central al ediției din acest an este rezumat în tema „Solidaritate pentru amândoi”, formulă prin care organizatorii spun că doresc să accentueze nevoia unei culturi de sprijin în jurul femeii însărcinate și al copilului din pântece. În mesajul transmis la începutul Lunii pentru viață, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, afirmă că „Marșul pentru viață este o mărturisire a valorii și a demnității omului” și descrie evenimentul ca pe o reafirmare publică a valorii vieții.

La Iași, evenimentul este programat duminică, 29 martie 2026, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în zona Esplanadei Teatrului Național. Adunarea participanților este anunțată pentru intervalul 12:00 - 13:00, iar deschiderea oficială este stabilită la ora 13:00. Programul include prezentarea evenimentului, mesajul Mitropolitului Teofan, interpretarea imnului ediției de către cei opt frați ai familiei Platon din județul Neamț, intervenții ale reprezentanților Arhiepiscopiei, ale autorităților locale și ale unor invitați implicați în susținerea femeilor aflate în situații dificile.

Traseul anunțat pentru marș pornește de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și continuă pe străzile Gavriil Musicescu, Independenței și I. C. Brătianu, cu revenire pe bulevard, încheierea fiind programată la ora 15:15. Tot în ziua evenimentului, pe Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt va funcționa un punct de informare al Departamentului Pro Vita, unde participanții pot afla detalii despre proiectele de sprijin dedicate femeilor însărcinate aflate în dificultate.

Organizatorii anunță că, prin Programul „Praesidio”, derulat din 2011 de Arhiepiscopia Iașilor prin Departamentul Pro Vita, beneficiarele pot primi consiliere psihologică și duhovnicească, sprijin medical și financiar, cazare temporară în apartamente protejate din județele Iași, Botoșani și Piatra Neamț, precum și consiliere la cabinetul de la Maternitatea „Elena Doamna” din Iași. La punctul de informare vor fi disponibile și materiale informative, iar fondurile strânse din vânzarea unor produse vor fi direcționate către proiectele dedicate acestor mame. Maura ANGHEL